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Общество
Киртоакэ выявил причину участившихся случаев отравлений воспитанников столичных детсадов
07.03.2017

Дорин Киртоакэ высказал свое «авторитетное» мнение по поводу участившихся случаев отравлений детей в столичных детских садах. Примар считает, что ни поставщики продуктов, ни администрации дошкольных учреждений, тут ни при чем. Во всем виновата некая ротовирусная инфекция. Какая, он не уточнил. А родителям, распространяющим информацию о некачественном питании в детсадах, Киртоакэ пригрозил судом.

Дорин Киртоакэ отметил, что воспитателей не следует обвинять в халатности, пока лабораторно не доказано, что причиной отравления детей послужили некачественные продукты или антисанитария в помещениях.

"Условия, которые мы видели в пищеблоках и складах некоторых детсадов, не говоря уже о группах, намного лучше, чем дома у некоторых жителей. Да, ситуация не идеальная, но мы учимся радоваться тому, что имеем, и идем дальше. Если мы будем что-то отрицать, плевать в колодец, из которого пьем воду, построим баррикаду не с кем надо, тогда мы ничего не сможем сделать" - полагает мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.

Градоначальник посоветовал директорам детсадов быть осторожными, и не допускать нарушений, чтобы не быть оштрафованными. Последнее больше всего и возмущает менеджеров: «Штрафы, установленные Центром общественного здоровья, министерством просвещения, и Бог знает кем. Штрафы оплачивает директор, а потом неизвестно, куда попадают эти деньги».

"Во-первых, не нужно доводить до штрафов. Нет принципа предусматривающего, что в случае применения штрафа, деньги должны остаться в учреждении. Я считаю это неправильным, и было бы хорошо, чтобы средства отправлялись в единую корзину" - сказал мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.

Директора детских садов отмечают, что трудно обеспечивать качество продуктов, в ситуации, когда закон обязывает покупать товар у поставщиков, предлагающих самые низкие цены.

"Для начала нужно обеспечить качество, а потом говорить о цене. Цену нельзя снизить до минимального обеспечения качества. Вы это обеспечиваете, иначе не смогли бы работать" - отметил столичный градоначальник.

Дорин Киртоакэ считает, что проблему в этой области можно решить, если изменить законодательство. Очередная встреча градоначальника с директора детских садов состоится до конца этой недели.

На прошлой неделе премьер Павел Филип совершил внеплановую проверку в столичный детский сад №59, выявив множество нарушений. Впоследствии муниципальный Центр общественного здоровья сообщил, что пять сотрудников учреждения не сертифицированы по гигиеническому воспитанию, среди них - два повара, а детей принимают в группы после болезни без соответствующей медицинской справки.

В пищеблоке специалисты обнаружили молочные продукты, которые хранились в одном холодильнике с яйцами, что повышается риск возможного заражения сальмонеллезом. Кроме того, дату производства яиц было невозможно определить, ее стерли. Директор детского сада подала в отставку.

Проблема некачественного питания детей в детских садах и школах вызвала широкий резонанс в обществе осенью прошлого года, когда были зафиксированы массовые случаи отравлений. Стало известно также, что школьные и дошкольные образовательные учреждения получали просроченные и испорченные продукты питания.


 
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