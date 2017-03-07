Комментарий Брагиша по поводу освобождения его от должности посла

Думитру Брагиш, недавно отозванный с должности посла РМ в России сообщил Deschide.MD, что это решение является политическим. Как утверждает господин Брагиш, отзыв не основан на каких-либо возражениях и замечаниях к его работе в качестве посла.

"Я понимаю, что претензий к моей работе не было. Это политическое решение, но его, все равно, нужно уважать и выполнять», - сказал Брагиш.

Бывший посол отметил, что отзыв не был неожиданностью: "Я могу сказать, что почувствовал что-то в дискуссиях, которые имели место в прошлом месяце, хотя прямых разговоров на эту тему не было."

Напомним, что 1 марта на заседании правительства Думитру Брагиш был отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Российской Федерации и по совместительству в Кыргызской Республике, Республике Казахстан и Республике Таджикистан.

Объявление об этом было сделано, в ходе заседания правительства, заместителем министра иностранных дел Даниэлой Морарь, без, каких бы то ни было, объяснения причин такого решения. По закону решение должно было быть одобрено Президентом Молдовы Игорем Додон.

На следующий день, 2 марта, МИД в Москве выразил удивление решением Кишинева об отзыве Брагиша.

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что решение отозвать посла Молдовы в России стало неожиданностью. В интервью ТАСС, он сказал, что причины такого решения ему неизвестны и непонятны.

"Брагиш принимал участие во всех дискуссиях, во всех заседаниях комитетов и активно сотрудничал с Министерством иностранных дел. Он был уважаемым членом молдавского дипломатического корпуса и имел серьезные полномочия," - сказал Карасин.