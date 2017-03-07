Усатый предлагает провести совместные протесты, как в 2015 году

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый заявил, что его беспокоит предложение Влада Плахотнюка перейти к одномандатной избирательной системе. Мэр Бельц надеется, что сейчас все партии с реальным электоратом выйдут на протест, не взирая на политические взгляды.

По словам лидера НП, на политической арене Молдовы остались лишь четыре партии: его, «Действие и солидарность» Майи Санду, Платформа DA, лидером которой является Андрей Нэстасе и ПСРМ, на стороне которой сейчас могут быть симпатии 90% избирателей. Усатый надеется, что партии проведут конструктивные переговоры и, вне зависимости от политических взглядов, объединятся против «режима Плахотнюка».

«Нам нужно сесть за круглый стол вместе с представителями партий и гражданским обществом. Сейчас нам не нужна геополитическая критика, а лишь критика всего, что связано с режимом Плахотнюка», - заявил мэр Бельц Ренато Усатый.

Он добавил, что поддержит любую акцию протеста, однако из слов Усатого не совсем понятно, выступает ли он против одномандатной избирательной системы или против автора этого предложения. Также, по мнению Усатого, это возможность отлучить Плахотнюка от «руля страны».

В связи с этим Усатый обратился к президенту страны Игорю Додону. ЛИдер НП призвал его быть твердым и не устраивать "шуры-муры" с Плахотнюком.

Накануне председатель Демократической партии Влад Плахотнюк сообщил на брифинге, что ДПМ выступит в парламенте с инициативой ввести одномандатную систему голосования. Это означает, что люди смогут голосовать за каждого потенциального депутата парламента отдельно. Кроме того, демократы хотят, чтобы у граждан была возможность отозвать депутата до истечения срока мандата, если он не будет отвечать ожиданиям граждан.

Президент Игорь Додон раскритиковал предложенные изменения. Большинство парламентских фракций также высказались против.