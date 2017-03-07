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Экс-глава Нацбанка Талмач освобожден из-под предварительного ареста
07.03.2017

Представитель стороны защиты бывшего главы Нацбанка Молдовы сообщил, что суд изменил меру пресечения для Леонида Талмача

Экс-глава Национального банка Молдовы Леонид Талмач временно освобожден из-под предварительного ареста и помещен под судебный контроль. Информацию подтвердил Sputnik его адвокат Виталий Нагачевский. По его словам, решение об изменении меры пресечения принял суд столичного сектора Буюканы утром во вторник.

Представитель стороны защиты сообщил, что Талмач по-прежнему находится в больнице Скорой помощи. Бывший глава Нацбанка Молдовы Леонид Талмач задержан 3 марта сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры по подозрению в участии в преступной группе, мошенничестве в особо крупных размерах, причинении имущественного ущерба и злоупотреблении служебным положением.

Суд постановил поместить его под предварительный арест на 15 суток. На следующий вечер после задержания Талмача доставили в реанимационное отделение больницы Скорой помощи. Леонида Талмача называют основателем и создателем финансовой системы Молдовы.

Он был президентом Ассоциации коммерческих банков Санкт-Петербурга, а в 1991 году возглавил Нацбанк Молдовы, проработав в нем 18 лет, до 2009 года. По словам представителей Антикоррупционной прокуратуры, Талмачу грозит до 15 лет тюрьмы.


 
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