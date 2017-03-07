Политический и человеческий смыслы примирения. Анализ IPN

Валериу Василикэ

Мера по сближению с политическими оппонентами более-менее равна отдалению от своих сторонников, особенно от их непримиримой части. Но, с одной стороны, в этом заключается разница между статусом президента страны и статусом любого другого политика, в том числе и находящегося у руля государства. А во-вторых, таково отличие между политическим смыслом примирения и его человеческим смыслом.

В первый день этого месяца президент Игорь Додон озвучил идею платформы социального диалога для достижения „согласия и примирения между двумя берегами Днестра”. Не думаю, что кто-то в здравом уме будет что-то иметь против этой инициативы, поскольку именно главе государства принадлежит роль посредника в случае острых проблем национального масштаба, а приднестровская проблема является первой среди них. Но этот же „здравый ум” обязывает нас задуматься о том, каким образом эта инициатива может быть реализована, чтобы мы могли ожидать лучших результатов, нежели те, что наблюдались в случае многих предыдущих намерений восстановить отношения между двумя берегами Днестра.

Три уровня и один консенсус

Похоже, что для достижения успеха нам следует признать существование нескольких уровней инициативы: уровень правого берега, уровень левого берега и общий уровень платформы. По понятным причинам, эти уровни могут быть обеспечены лишь в том же порядке, то есть начиная с достижения консенсуса по этому вопросу на правом берегу Днестра.

Речь идёт именно о широком консенсусе на уровне всего общества, а не только отдельных его частей и не только среди политического класса, хотя на данный момент отсутствует и последний. Этот процесс схож с формированием и подготовкой хорошей футбольной команды к важнейшему в её жизни турниру. Матч такой важности не может быть выигран командой, состоящей лишь из игроков одного плана, к примеру, только из нападающих, даже если все они являются игроками высокого класса. Потому что нужны и полузащитники, и защитники, и вратари, и солидная скамейка запасных. А также потому, что команда соперника будет располагать именно таким составом, традиционным для этого вида спорта, если она хочет обладать силой и легитимностью.

Конечно, в распоряжении Игоря Додона имеются несколько членов будущей „команды” правого берега, и они представляют членов и сторонников Партии социалистов, представляют часть, большую часть, но не всех его избирателей на последних президентских выборах. По примерной оценке, речь идёт о 20–30 процентах „игроков”, имеющихся сегодня в обществе. С остальными будет сложнее, потому что их придётся убедить присоединиться к команде, или даже переубедить, что ещё сложнее.

Примирение и политическая конъюнктура

Можно предположить, что Игорь Додон сделал первый шаг к привлечению в платформу социального диалога будущих „игроков основного состава” из числа представителей политического класса, имеющих иные взгляды, в том числе и на урегулирование приднестровского конфликта, но не только. Возможно, именно это он имел в виду, заявив по окончании недавней трёхсторонней встречи со спикером Андрианом Канду и премьером Павлом Филипом о создании совместной платформы „на уровне экспертов и чиновников из администрации президента, парламента, правительства, чтобы продвинуться вперёд в этом вопросе” (вопросе „воссоединения страны и урегулирования приднестровского конфликта”, – прим.ред.).

Со многими и большими оговорками можно допустить, что такая совместная платформа на политическом уровне рано или поздно может быть создана. Поскольку опытные политики при определённой политической конъюнктуре способны и готовы идти на компромисс, в том числе и в тех сферах, где этого можно меньше всего ожидать. Нынешние власти страны и нынешний президент Игорь Додон имеют в своём активе один явный пример такого рода компромисса (голосование за бывшего президента Николае Тимофти) и ещё один предполагаемый (распределение на основе консенсуса должности посла Молдовы в России). Понятие „политическая конъюнктура” использовано здесь в смысле не обязательно отрицательном, поскольку голосование Игоря Додона в 2012 году позволило стране избежать ещё большей дестабилизации, чем та, что имела место после избрания президента, а пост посла в каком-либо государстве должен принадлежать тому, кто способен принести наибольшую пользу своей стране.

Но основная сложность в плане создания и функционирования правобережной составляющей „платформы социального диалога” исходит из неполитической сферы, как бы ни странно это ни прозвучало. Так как для того, чтобы правый берег собрал свою команду „воссоединения” или „примирения”, нужны согласие и усилия практически всех социальных слоёв и категорий, необходимо, чтобы они верили в дело примирения и всеми силами ему содействовали, в том числе и принося жертвы со своей стороны, которые для многих являются не просто символическими.

Лишённые президентской милости

Как минимум на данный момент, слаба надежда на то, что приглашение войти в состав или поддержать идею платформы социального диалога по приднестровской тематике, в рамках единой команды, примут достаточно многие и достаточно широкие категории населения. В частности, но не только, речь идёт о комбатантах, полицейских и военных, принимавших участие в приднестровском конфликте на стороне конституционных властей, как и об их семьях. Эти категории сочли, что их убеждения были оскорблены некоторыми заявлениями и действиями инициатора платформы Игоря Додона, сделанными им в ходе поездки в Тирасполь и Бендеры в начале своего президентского мандата. Речь идёт и об убеждённых унионистах и их сторонниках, в том числе из числа тех, кто считает, что в зрелом обществе любое политическое мнение имеет право на жизнь, если оно не продвигается с помощью силы. Игорь Додон неоднократно демонстрировал признаки того, что унионисты являются его непримиримыми противниками. А есть ещё и сексуальные меньшинства, и представители иных конфессий, чем православие, которые также были лишены „президентской милости”, вольно или невольно, прямо или косвенно. Конечно, сюда можно добавить и убеждённых проевропейцев, и неопределившихся или равнодушных к приднестровской проблеме, которые все вместе, снова по примерной оценке, составляют больше тех 20–30 процентов уже существующих игроков и любителей из „команды примирения”, необходимых в рамках формулы президента.

А при таком уровне представительства платформа примирения не имеет достаточной легитимности, как и шансов на достижение соглашений с левым берегом, если предположить, что такой процесс примирения состоится. В том числе потому, что такие соглашения должны быть подтверждены в ходе общенационального референдума, на что указал и сам президент Додон.

Тест на политическую волю и искренность

В этих условиях Игорю Додону придётся доказать искренность и готовность президента внести свой вклад в построение и успешное функционирование „платформы примирения” путём шагов по сближению с теми категориями, которых он до сих пор сторонился, особенно в период предвыборной кампании. По сути, речь идёт о первом шаге к социальному примирению на уровне правобережной "команды примирения". Это было бы созвучно естественной роли президента как модератора между всеми социальными категориями и гаранта их интересов. В противном случае судьба его инициативы ничем не будет отличаться от всех ей предшествовавших.

Это правда, что такое поведение президента несёт в себе многочисленные риски для его политической карьеры и для перспектив политической партии, которую он до недавнего времени возглавлял, добиться прихода к власти в стране. Это объясняется тем, что мера по сближению с политическими оппонентами более-менее равна отдалению от своих сторонников, особенно от их непримиримой части. Но, с одной стороны, в этом заключается разница между статусом президента страны и статусом любого другого политика, в том числе и находящегося у руля государства. А во-вторых, таково отличие между политическим смыслом примирения и его человеческим смыслом.

Не в последнюю очередь, такое поведение необходимо, поскольку на основе этой же модели столь необходимое примирение работает во всех сферах, разделяющих молдавское общество с момента обретения независимости, таких как язык, история, вектор развития и так далее...