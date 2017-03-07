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Политика
Плахотнюк озвучил желание добиться одномандатной системы парламентских выборов, чтобы «впарить» смешанную
07.03.2017

Олигарх Владимир Плахотнюк недавно самоуверенно заявил, что намерен заняться изменением выборной системы Молдовы с партийной на одномандатную. Согласен ли на это народ и политический класс республики – олигарху, конечно, неинтересно.

Проанализировав последние инициативы Плахотнюка, наш корреспондент предположил, что заявление об одномандатной системе - очередное враньё мини-олигарха. Плахотнюк, склонный к интриганству, вероятнее всего, рассчитывает, как обычно, поторговаться с молдавскими политиками и президентом Додоном, чтобы в процессе торга достичь компромисса и выйти на действительно желаемый для него результат - а именно переход на смешанную систему выборов, которая ему наиболее удобна для удержания власти.

Как то в одном из американских журнальчиков Плахотнюк написал: «Я горжусь своим умением заключать сделки!». Эта фраза является ключом к избранной уже давно Плахотнюком тактике: запрошу побольше - получу что требуется.


 
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