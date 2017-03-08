Лянкэ: Проект обладает и плюсами, и минусами. Мы все проанализируем

Все политические формирования как у власти, так и в оппозиции категорически против одномандатной избирательной системы, о которой накануне сообщил лидер Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк. Пока что тему сложно обсуждать по существу, так как ещё не был опубликован законопроект с соответствующими изменениями. Вместе с тем, Европейская народная партия Молдовы (ЕНПМ) является пока единственным формированием, которое не высказалось категорически в отношении инициативы. Это лидер ЕНПМ Юрие Лянкэ обсудил с Deschide.MD в коротком интервью.

— Как вы оцениваете предложение Влада Плахотнюка перейти на одномандатную избирательную систему, учитывая молдавские реалии и общие черты электората?

— Я не знаю, могу ли говорить от имени электората или большинства граждан. Было видно и на последних предизентских выборах, что гражданин Молдовы видит преимущества в прямом голосовании. В какой мере это преимущество, мы увидим по действиям избранного президента Игоря Додона. Что касается инициативы, о ней уже говорят какое-то время, но неизвестно, что предполагает это радикальное изменение. Все, что я могу сказать, это то, что любая избирательная система имеет свои плюсы и минусы. Проблема в том, как её внедрять и в человеческом факторе, который определяет эффективность любой системы. В том, что касается нас, мы обсудим проект внутри партии. Не хочу эгоистично высказывать позицию ЕНПМ по этому действительно важному вопросу, не поговорив со своими коллегами из районов. Мы проанализируем все нюансы этой инициативы, потому что одномандатная система голосования есть и в Румынии, но там кандидаты все равно фигурируют в партийных списках. Такой подход, как в Румынии, не умаляет роль партии в обществе. С другой стороны, это позволяет гражданам точно знать, кто ответственен за одну или другую ситуацию. Я где-то читал, что председатель парламента Андриан Канду создаст рабочую группу с привлечением гражданского общества и экспертов, а также попросит высказаться наших внешних партнеров. Нужно провести широкие дебаты на эту тему, посмотреть, что мы по итогу выберем.

— Насколько наш политический класс готов к одномандатной избирательной системе? Думаете, он обладает достаточной политической зрелостью для эффективного внедрения такого проекта?

— Большую роль играют детали. Если отталкиваться от румынской модели, где все кандидаты от округов состоят в партиях, это позволит уменьшить политическую миграцию. Накануне была высказана общая идея, посмотрим на чем будет основываться одномандатная избирательная система — на партийных списках или списках независимых кандидатов. Я считаю, есть крайне важные элементы. Как я уже говорил, необходимо широкое обсуждение. Только после этого мы поймем, насколько готовы политические партии и какие ожидания у граждан РМ.

— Учитывая, что все партии выступили против этой инициативы, как, по-вашему, будут обстоять дела в парламенте в ближайшее время? В парламентском большинстве и в его отношениях с оппозицией? Думаете, ДПМ готова пойти на компромисс или будет отстаивать утверждение инициативы голосами любой парламентской фракции?

— Я не знаю, до какой степени ДПМ держится за этот проект. Не исключаю, что они запустили платформу для дебатов, чтобы, по итогам определенных компромиссов, прийти к смешанной избирательной системе. Я не могу этого знать, я не общался ни с кем из ДПМ. Как будут развиваться дела в парламентском большинстве, учитывая эти расхождения? Мне трудно предвидеть. Насколько я знаю, там и раньше существовали расхождения. Это их касается, чем это закончится на этот раз,

— Многие политические партии раскритиковали эту инициативу лишь потом, что она объявлена Владом Плахотнюком. Когда ЕНПМ примет решение по проекту, будет ли учитываться, кто её автор? Или только преимущества и недостатки самой инициативы?

— Я считаю, что имеет значение суть предложения. Кто её предложил, мне кажется, второстепенно. Если это предложение принесет выгоду гражданам, не понимаю, почему мы должны её отвергать?