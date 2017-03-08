Зигфрид Мурешан: Одномандатная система – это сигнал о неокрепшей демократии

Депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан считает намерение молдавских властей ввести одномандатную избирательную систему тревожным сигналом о том, что демократия в Молдове ещё не окрепла, и это, по его мнению, должно озаботить европейских партнёров. Заявление было сделано по телефону, в эфире передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

Мурешан призвал кишинёвских политиков не повторять негативный опыт Румынии с одномандатной избирательной системой. „Одномандатное голосование дало возможность попасть в парламент сильным в финансовом плане „барончикам”. Тем самым парламент Румынии превратился в сборище людей, у которых имелось достаточно денег для того, чтобы затем не заниматься ничем иным, кроме возврата себе потраченных денег”.

Присутствовавший на передаче программный директор общественной организации „Promo-Lex” Павел Постикэ заявил, что прежде необходимо устранить пробелы в действующем избирательном законодательстве, и только затем поднимать вопрос об изменении избирательной системы.

Юрист из Центра правовых ресурсов Молдовы Ион Гузун считает, что в настоящее время изменение избирательной системы стало бы катастрофой, так как оно ещё больше дезориентировало бы избирателей. „Необходимо устранить недостатки в избирательной системе, выявленные ранее Конституционным судом”, - сказал он.

С другой стороны, юрист Виталие Катанэ утверждает, что одномандатная система обеспечит избирательному процессу более высокий уровень прозрачности и справедливости. „В разное время мы слышали упрёки в адрес партий о том, что предвыборные списки составляются непрозрачным образом, что всё решают партийные лидеры, которые приводят с собой в парламент послушных депутатов”, - аргументировал свою позицию Катанэ.