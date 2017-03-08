Женщин в Молдове больше, чем мужчин, но зарплаты у них меньше

Национальное бюро статистики впервые разработало Статистический портрет мужчин и женщин Молдовы, обнародовав его в канун Международного женского дня 8 марта.

Как сообщает "ИНФОТАГ", в исследовании отмечается, что из 3,553 млн. жителей страны на 1 января 2017 г. 51,9% составили женщины, а 48,1% - мужчины. При этом, продолжительность жизни у представительниц прекрасной половины РМ на восемь лет больше мужчин - 75,5 лет.

Женщины раньше вступают в первый брак, в среднем в 25,4 года против 28 лет у мужчин. Но последние чаще инициируют разводы. Женщины более образованные, а мужчины чаще прекращают образование ради трудоустройства.

Больше всего женщин работает в сфере услуг - свыше 60%. В сельском хозяйстве их, наоборот, меньше - 43,2%, промышленности - 44,9%, а в строительстве вообще лишь 8,2%. Среди женщин 30% заняты в неформальной экономике, тогда как мужчин - 40%. Доля руководителей - 48% и 52%, соответственно.

Если средняя зарплата мужчин 4 881,3 лея, то у женщин на 13,2% меньше - 4235,2 лея.

Из 101 депутата парламента лишь 22 представительницы прекрасного пола. Тем самым, этот показатель равен лишь 21,8% при европейском уровне в 36,9%. Среди судей женщин 45,2%, а среди полицейских, спасателей и пограничников - лишь 17,4%.