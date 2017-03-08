На Ботанике молодая пара прыгнула с балкона, замотав руки скотчем

Сегодня ночью на Ботанике произошло двойное самоубийство. Полицейские выясняют, кто или что подтолкнуло 20- летнюю девушку и парня спрыгнуть с балкона многоэтажки.

Трагедия произошла глубокой ночью, около 1:45 на бульваре Траян. Тела молодых обнаружили во дворе 18-этажного дома.

Глава пресс-службы столичной полиции Адриан Жовмир, сообщил репортерам Today.md, что основная версия, которую рассматривают следователи, —молодые люди свели счеты с жизнью. "К несчастью молодые скончались до прихода скорой помощи. Обоим было 20 лет".



В соцсетях обсуждают что молодые люди стали жертвами игры "Синий кит".

"С балкона выкинулись парень с девушкой! Держались за руки, замотанные скотчем. Красный дом, перекресток Гренобля и Траян! Похоже на квест, о котором пишут в Сети - "Синий Кит".

Страшная игра подростков «Синий кит» уже много месяцев держит родителей в страхе и не сходит с заголовков в СМИ.

Однако впервые за долгое время развернутые публикации о группах смерти появились и в западных изданиях — болезненный интерес детей к расставанию с жизнью оставляет все меньше равнодушных.

Британская газета Mirror опубликовала материал о «болезненной и жуткой» онлайн-игре, унесшей жизни 130 российских детей за полгода.

Хотя страшная игра подростков «Синий кит» не первый месяц держит российских родителей в страхе и не сходит с заголовков в СМИ, однако впервые за долгое время развернутые публикации о группах смерти появились и в западных изданиях — болезненный интерес детей к расставанию с жизнью оставляет все меньше равнодушных.

Издание потряс тот факт что за последние несколько дней как минимум четыре российские девочки-подростка покончили или пыталась покончить с собой. При этом в последнее время все они интересовались так называемыми «группами смерти» и игрой «Синий кит, разбуди меня в 4.20».

Был опубликован ряд факторов, на которые следует обратить внимание родителям и близким несовершеннолетних.

1. Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать - проследите, спит ли он в ранние утренние часы.

2. Символичными являются сохранение фотографий китов, медуз, кошек, бабочек, единорогов (что тоже символично, - смерть едет на единороге в ад), съемки с высоты, крыш и чердаков.

3. Состоит в сомнительных группах.

4. Закрыл "Вконтакте" доступ к подробной информации, в переписке с друзьями (на личной стене) есть фразы "разбуди меня в 4.20", "я в игре". И совсем уж страшно, если на стене появляются цифры, начиная от 50 и меньше.

5. Переписывается с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения.

6. В сохраненных картинках ребенка появляются изображения из групп, отрицающих моральные ценности, - к примеру, пропагандирующих вседозволенность, критикующих семью и школу, пропагандирующих курение, наркотики, спайсы и другую негативную направленность.

7. В своих изображениях, публикуемых на страницах соцсетей, детьми могут размещаться фотографии самоунижения, оскорбления себя в разных, и порой даже жестоких формах, вплоть до нанесения себе травм, в частности и порезов.

8. Размещение и публикация стихотворений определенных поэтов, к примеру, С. Есенина, И.Бродского, афоризмов писателей книг мистической направленности и пропагандирующих суицид и эвтаназию.

9. Следует обратить внимание на круг друзей и подписчиков, изучить оставленные ребенком комментарии в различных группах.

Родителям следует помнить следующее:

1. Необходимо соблюдать определенные правила поведения, выработать правила контроля потока информации и воспитывать культуру получения её ребенком.

2. Постоянно анализируйте страницы детей в социальных сетях, их личных страницах. Первое, на что стоит обратить внимание - псевдоним ребенка, аватар (главная фотография), открытость (закрытость) профиля, группы (сообщества), видеозаписи, фотографии и "друзья".

3. В случае, если профиль закрыт для просмотра, попытайтесь выяснить, причину, а также предложить подростка показать его содержимое. Помните, что излишняя анонимность в сети Интернет имеет определенные веские причины. Из открытого профиля ребенка в социальной сети злоумышленники получают максимально возможную информацию, которая в дальнейшем ими используется.

4. Воздействовать на ребенка могут не только путем прямого контакта в переписке в социальных сетях, но и через предложения просмотра видео, обсуждения сериалов, в помощи решения домашнего задания. Также могут предлагаться определенные онлайн-книги, рекомендации по прочтению литературы и прослушивание музыки. В группах, рекламирующих современную одежду и обувь. Важно знать моменты обработки детей специалистами этого смертоносного направления.

Внешние признаки ребенка, который состоит в группах сомнительного характера:

- Чрезмерное потребление кофе, нарушение сна, ранний утренний подъем.

- Долгое времяпрепровождение за компьютером, планшетом, в мобильном телефоне, постоянный обмен сообщениями.

- Ношение одежды преимущественно черных тонов, возможно с символикой, пропагандирующей смерть.

- Рисование на руках планет, саинтистских, масонских знаков, перевернутых крестов, сатанинских звезд и различных символов, побуждение сделать татуировки.

-Перекрывании лица на фотографиях как руками, так и закрытие деталями одежды, демонстрация в фотографиях безымянного пальца.

-Установление паролей, скрытие информации на всей девайсах, использование графического ключа для входа, постоянная очистка используемых браузеров, корзины.

-Выбривание девушками височной части головы, окрашивание волос в яркие зеленые и красные, синие цвета.

- Ведение специальных дневников с характерными рисунками и подборками, и возможными дальнейшими публикациями в сети.

- Игры в определенных приложениях, в которых имеются внутренние чаты.