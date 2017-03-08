Мужчины выстроились в длинные очереди за цветами к 8 Марта

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На устах
Возле цветочного рынка в Кишиневе мужчины были вынуждены выстраиваться в колонны. Ажиотаж вызван празднованием Международного женского дня.
Для того чтобы сегодня утром не нужно было просыпаются и сбегать купить остатки тюльпанов или роз, столичные мужчины предпочли стоять вечером в очередь. Вчера на цветочном рынке было не протолкнуться.
Продавцы цветов за первую неделю марта зарабатывают месячную зарплату.
В преддверии праздника на дорогах наблюдались пробки.
Фото: Protv.md
Цветы – самый популярный подарок на 8 Марта. Но вот какие из них считаются его главным символом – сказать сложно. Самым ходовым товаром на рынке – тюльпаны.
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