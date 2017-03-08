На устах Мужчины выстроились в длинные очереди за цветами к 8 Марта Возле цветочного рынка в Кишиневе мужчины были вынуждены выстраиваться в колонны. Ажиотаж вызван празднованием Международного женского дня. Для того чтобы сегодня утром не нужно было просыпаются и сбегать купить остатки тюльпанов или роз, столичные мужчины предпочли стоять вечером в очередь. Вчера на цветочном рынке было не протолкнуться. Продавцы цветов за первую неделю марта зарабатывают месячную зарплату. В преддверии праздника на дорогах наблюдались пробки. Фото: Protv.md Цветы – самый популярный подарок на 8 Марта. Но вот какие из них считаются его главным символом – сказать сложно. Самым ходовым товаром на рынке – тюльпаны.

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