13 партий высказывались за переход на смешанную избирательную систему

Вчера говорили одно, сегодня - другое. Речь о политиках, которые раньше продвигали систему голосования по одномандатным округам, а сегодня оказались в первых рядах самых ярых критиков Демпартии, выступившей за прямые выборы депутатов.

Среди тех, кто запутался в заявлениях и обещаниях, и либеральные демократы, и "Платформа Достоинство и правда", и Партия социалистов. Всего 13 политформирований высказались в своих политических программах за переход на смешанную избирательную систему.

В 2008 году Либерально-демократическая партия инициировала республиканский референдум для внесения изменений в Конституцию, в том числе с целью введения смешанной системы выборов в парламент. Однако плебисцит не состоялся: Либерально-демократическая партия отказалась от его проведения, сославшись на давление со стороны правящей тогда Партии коммунистов.

Тем не менее идея о введении смешанной избирательной системы вошла в политическую программу либеральных демократов, которую они приняли на съезде в декабре 2011 года.

В Либерально-демократической партии были уверены: смешанная избирательная система сделает политический класс ответственнеее. Избрание по одномандатным округам обеспечит

прямую личную связь с избирателями, а возможность баллотироваться по спискам гарантирует принцип пропорционального представительства, в том числе национальных меньшинств.

В 2013 году парламент изменил избирательную систему с пропорциональной на смешанную; действовать она должна была начать в 2014 году.

"Зачастую сегодня наши граждане, голосуя за списки, не знают, кто представляет их интересы, аы, депутаты, представляем весь народ Республики Молдова. ЛДПМ поддержит этот законопроект, поскольку он входит в число целей ЛДПМ", - сказал депутат ЛДПМ Тудор Делиу.

Однако не прошло и месяца, как ЛДПМ передумала. Либерал-демократы отменили закон совместно с депутатами-коммунистами.

Нынешний лидер Либерально-демократической партии Виорел Чиботару четыре года назад, будучи политическим аналитиком, твердо высказывался за голосование по одномандатным округам. Он настаивал, что это позволит попасть в парламент людям, не зависимым от партийных интересов. Но сейчас Чиботару убеждения переменил и выступает против изменения избирательной системы.

Год назад с требованием о введении голосования по одномандатным округам на улицу вышла Платформа достоинство и правда, за которой стоят беглые преступники Цопа. Сегодня и они выступают против.

"Народ должен избирать не только президента, но и депутатов - по округам. Тех, кто попадет в парламент и забудет о народе, мы сможем отозвать и выбрать других. Кто за?"

В политической программе Партии социалистов, утвержденной в 2014 году, также фигурирует требование об изменении электорального законодательства. Социалисты выступали за то, чтобы половина депутатов избиралась в парламент по одномандатным округам.

Аналитики задаются вопросом, когда партии забыли о своем стремлении изменить избирательную систему.

Республиканская партия выступила с заявлением, в котором настоятельно предложила парламенту утвердить смешанную избирательную систему, при которой половина депутатов избираются по партийным спискам, а половина по одномандатным округам.

Демократическая партия предложила перейти от нынешней пропорциональной системы выборов к мажоритарной, при которой всех депутатов будут избирать по одномандатным округам.