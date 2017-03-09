Филип заверяет, что защита бедных - приоритет правительства

Социальная защита является одним из приоритетов правительства, заявил премьер-министр Павел Филип на встрече с президентом Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) Иоахимом Бройером. Диалог был сосредоточен на социальных реформах, проводимых молдавским кабмином, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз правительства.

„Люди оценивают работу правительства сквозь призму социальных выгод. Так, мы начали целый ряд реформ, в том числе, направленных на поддержку бизнеса. Мы являемся правительством, ориентированным на поддержку бизнеса, потому что мы хотим осуществлять социальные инвестиции”, - заявил Павел Филип.

Премьер также отметил, что в конце 2016 года была начата реформа пенсионной системы, которая обеспечила ​​гражданам социальную справедливость и устранила недостатки, присутствовавшие в прежней системе. „У нас много планов на будущее, в том числе касательно социальной сферы. Мы и в дальнейшем рассчитываем на техническую экспертизу и консультации, предоставляемые МАСО”, - заключил глава правительства.

В свою очередь, президент МАСО заверил собеседника в том, что организация будет поддерживать молдавские власти в проведении социальных реформ. „Очень важно, чтобы бизнес и социальная сфера дополняли друг друга. Социальную справедливость следует рассматривать в качестве инвестиции”, - заявил Иоахим Бройер.

В ходе встречи официальные лица также обменялись мнениями по поводу важности реформирования системы определения ограниченных возможностей, реформирования Национального агентства занятости, а также системы здравоохранения.

Международная ассоциация социального обеспечения была основана в 1927 году и объединяет свыше 320 участников более чем из 150 стран. Основная цель МАСО заключается в продвижении и развитии социальной защиты во всём мире.