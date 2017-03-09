Понта: Прошу вас не повторять ошибок Румынии

Бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта призвал молдавские власти не повторять ошибок Румынии в том, что касается изменения избирательной системы и борьбы с коррупцией. Заявления были сделаны в эфире передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

„Изменение избирательной системы не решит проблемы сразу. Страна нуждается в стабильности. Нынешние власти совершили чудеса, им удалось добиться этой стабильности. При одномандатной избирательной системе образуются две крупные политические силы, и одна из них, у которой будет больше депутатов, обеспечит стабильность. На данный момент я вижу две крупные политические силы: ДПМ, которая обеспечивает Молдове стабильность и очень чёткую ориентацию на Европейский союз и Румынию, с одной стороны, и ПСРМ, с пророссийской ориентацией. Если у вас будет одномандатная система, то я не знаю, как будут голосовать жители Молдовы, но у вас безусловно будет стабильность. Надеюсь, социалисты не победят. Не хочу давать советы, но прошу вас не повторять ошибок Румынии. Что произошло в Румынии с одномандатной системой? Те, кто были первыми в колледже, остались дома, а те, кто был на 2-м, 3-м, 4-м, 5-м местах, попали в парламент. В парламент должен попадать тот, кто был на первом месте”, - заявил экс-председатель румынского правительства.

Виктор Понта посоветовал не переусердствовать с делами о коррупции: „Я просто хочу, чтобы вы позаимствовали из Румынии хорошие вещи и извлекли уроки из наших ошибок. В Румынии сейчас обсуждают одни только уголовные дела, а не школы или дороги”.

Бывший румынский премьер считает, что в ближайшем будущем Молдова не вступит в Европейский союз, и что молдавскому правительству следует быть более настойчивым в отношениях с правительством Румынии. „Молдова не вступит в ЕС в ближайшее время. Учитывая те проблемы, с которыми он сталкивается, в ближайшее время Евросоюз не примет в свой состав других членов. Вы должны создать в Республике Молдова такое общество, которое приняло бы европейские стандарты. Вы должны быть более настойчивыми с правительством в Бухаресте. Румыния должна быть главным адвокатом Республики Молдова в отношениях с ЕС. Республика Молдова нуждается в стабильности и экономическом развитии. В прошлом году я уже не увидел той же заинтересованности со стороны Бухареста сделать так, чтобы наши крупные компании инвестировали в Республику Молдова. Молдавское правительство должно быть более настойчивым в отношениях с коллегами из Бухареста”, - заявил Виктор Понта.