Termoelectrica требует повышения тарифа на тепло для потребителей

Акционерное общество «Термоэлектрика» требует увеличить на 6 процентов тарифы на поставку теплоэнергии потребителям. Запрос на корректировку тарифов в соответствии с затратами предприятие подало 7 марта в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ).

АО «Термоэлектрика» аргументировало ходатайство о повышении тарифа с 1068,22 до 1132,20 лея за гигакалорию техническими показателями, включенными в производственный план на этот год, обновленным прогнозом макроэкономических показателей на 2017-2019 гг., индексом розничных цен, обменным курсом доллара и повышением тарифов на электроэнергию, которого требует "Gas Natural Fenosa".

Из опубликованного НАРЭ документа следует, что больше всего на рост тарифов влияет поставка, затраты на которую увеличились примерно на 30% – с 201 лея до 260,64 лея за Гкал.

Ходатайство крупнейшего поставщика теплоэнергии в Молдове поступило всего через шесть месяцев после того, как Административный совет НАРЭ установил в середине сентября 2016 года новый тариф на теплоэнергию, поставляемую потребителям в Кишиневе, который на 8,3% больше прежнего тарифа, действовавшего с 2011 года. НАРЭ заявлял, что «руководствовался принципом покрытия необходимых минимальных затрат и расходов, обоснованных для нормального осуществления регулируемой АО «Термоэлектрика» деятельности при эффективном использовании производственных мощностей».

Предприятие требовало тогда повысить тариф на производство электроэнергии на 12,3% и тариф на поставляемую потребителям теплоэнергию на 27,4%. Представители предприятия объясняли запрос значительным повышением стоимости производства и поставки электрической и тепловой энергии после последнего изменения тарифов в октябре 2011 года.

Как заявил корреспонденту Moldpres эксперт в области энергетики Виктор Парликов, если бы осенью были откорректированы тарифы на электроэнергию, а повышение тарифов на отопление было бы большим, 7 марта не поступил бы никакой запрос. «Вопрос тарифов нельзя откладывать до бесконечности. Если не отрегулировать их сегодня, завтра они будут повышены еще больше», - подчеркнул специалист.

По сути, НАРЭ должен «исправить ошибку, которую сделал прошлой осенью», - считает Парликов. После реорганизации кишиневских ТЭЦ и «Термокома» путем слияния в единую компанию была проведена значительная оптимизация, в том числе кадровая, поэтому нельзя больше делать скидки, чтобы удержать тариф, отметил он.

Своевременная корректировка тарифов на коммунальные услуги на основе затрат для предотвращения дискреционных задержек является одним из обязательств, предусмотренных соглашением, которое было подписано с Международным валютным фондом. Ввиду затягивания процесса корректировки тарифов, которые будут покрывать обоснованные расходы энергетических предприятий, у них накопились большие долги перед АО «Молдовагаз». На 1 ноября 2016 года долг «Термоэлектрики» перед «Молдовагаз» составлял 2 млрд. 563 млн. леев.

На заседании НАРЭ в сентябре 2016 года директор АО «Термоэлектрика» Вячеслав Ени заявлял, что предприятие ведет с «Молдовагаз» и ВБ переговоры о подписании соглашения, которое в последующие годы позволит снизить тарифы и расходы. «У нас есть исторический долг в размере 2,6 млрд. леев. Мы внесли эту задолженность в меморандум с целью ее реструктуризации в течение 15 лет. Для погашения всех этих задолженностей мы разработали бизнес-план на последующие 35 лет. Всемирный банк требует, чтобы мы не накапливали задолженность перед «Молдовагаз» и повышали тарифы», - сказал он.

НАРЭ объявило, что 9 марта состоятся открытые слушания по вопросу изменения тарифов на распределение и поставку электроэнергии. Заявки поступили от Северных ЭРС, Северо-Западных ЭРС, ЭРС "Union Fenosa", а также "Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" и АО "Furnizarea Energiei Electrice Nord".