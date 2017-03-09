Министр по европейским делам Германии польстил Канду: Молдова — европейская страна

В Германии ценят усилия Республики Молдова по проведению реформ, взятые на себя в рамках Соглашения об ассоциации. На прошедшей в Берлине встрече председателя парламента Андриана Канду и государственного министра по европейским делам Михаэля Рота немецкий чиновник призвал молдавские власти ускорить реформы, даже если они порой болезненны для населения.

Спикер рассказал о ситуации в стране, подтвердил приверженность властей проводить реформы для модернизации государства и его интеграции в Европейский союз. Кроме того, Андриан Канду поблагодарил Германию за оказанную поддержку как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС.

«Молдова является европейской страной», - сказал Михаэль Рот. По его словам, Восточная Европа и, в частности, Молдова, - зона особой ответственности для Германии. Он считает, что наша страна станет сильной и единой, если благодаря реформам сможет создать сбалансированную в социальном плане рыночную экономику и правовое государство.

Председатель парламента Республики Молдова Андриан Канду находится с рабочим визитом в Германии 7-9 марта. Он встретился с председателем бундестага Норбертом Ламмертом, вице-председателем бундестага Уллой Шмидт, представителями парламентской комиссии по европейским делам, комиссии по внешней политике и правительства ФРГ.

Кроме того, в Берлине Андриан Канду встретился с представителями диаспоры, группой потенциальных инвесторов, представителями ведущих немецких компаний, принял участие в круглом столе, организованном представительством Европейской комиссии в Берлине и Немецким обществом внешней политики (DGAP), а также во встрече, организованной Немецко-молдавским форумом совместно с Фондом им. Фридриха Эберта в Берлине