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Экономика
Будут ли в Молдове добывать сланцевый газ? Игорь Додон обещает разобраться
09.03.2017

Президент подверг критике подписанный договор концессии, подписанный между правительством Молдовы и корпорацией «Frontera Resources International».

Во время заседания президент выразил озабоченность по поводу имеющийся информации из СМИ о подписании договора концессии между правительством Республики Молдова и корпорацией «Frontera Resources International» из США.

«Меня беспокоит тот факт, что речь о концессии около 40 процентов территории РМ на срок 50 лет. Я также знаю, что помимо концептуальных аспектов подобного договора, в связи с указанной корпорацией, у кампании существовали множество проблем и в других странах», - указал президент.

Президент потребовал в срочном порядке всю информацию по договору от правительства и ряда ответственных учреждений и в короткие сроки выскажет свою позицию по этому поводу.


 
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