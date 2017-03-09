Фейсбук молдавские власти превратили в место, где народ отвлекают от протестов

Соцсети, бывшие когда-то основным мобилизационным инструментом, превратились сегодня в систему, спускающую пар, гнев и возмущение народа в никуда

Помните приснопамятный теплый апрель 2009-го? Несколькодневные массовые протесты, погромы присутственных мест, вон, президентура до сих пор стоит памятником тех событий! Помните, как молодежь удалось так быстро и массово организовать? Все благодаря соцсетям и твиттеру! В ту пору казалось, что отныне соцсети, как булыжник когда-то — самое грозное оружие Интернет-пролетариата...

Сегодня же (стало же модным во всем и везде искать конспирологические версии) создается такое ощущение, что соцсети превратились в основной инструмент отвлечения от любой политической борьбы, любых экономических и социальных протестов населения, системой, выпускающей пар, возмущение и гнев народный, как чайник в свисток, в никуда...

Пользователи соцсетей превратились в диванных ура-патриотов. Нам позволяют открыто и нецензурно выражаться в отношении главных лиц государства, даже президента! Никто за это не привлекает к ответственности, никто не сажает, не штрафует, даже общественное порицание не выносит! Может, это специально было так задумано нашими хитроумными властями, чтобы отвлечь народ от реальных протестов?

Вот и сидят, уютно устроившись на своих домашних диванчиках (рядом чашка кофе или бутылка пива) активные наши граждане и возмущаются. Справедливо возмущаются! И Дорином Киртоакэ, превратившим Кишинев в Колоницу, и его дядей, тянущим Молдову в Румынию, и несколькократным повышением цен на медуслуги, и постоянно дорожающей коммуналкой и прочей дороговизной, и тотальной коррупцией в государстве, и особняками «государевых слуг», и всем остальным, по поводу чего так хочется поворчать и повозмущаться, прихлебывая кофеек или пивко.

Вот почему протесты сегодня в Молдове невозможны! Я имею в виду массовые протесты. Помните, в январе опять же, через соцсети, всех приглашали на акцию в поддержку массовых же антикоррупционных акций протеста в Румынии. Сколько человек собралось на нашей акции? Человек 200, не больше. Постояли пару часов и разошлись по домам, обсуждать перипетии вечера в соцсетях и постить фотографии...

Дело, конечно, не только в этом. Еще же год назад на главной площади Кишинева собиралось несколько десятков тысяч человек! Но люди, видя, что акции ни к чему не приводят, вернее, приводят к дальнейшему обнищанию народа, перестали в них верить. А вот в соцсетях все просто! Читаешь ленту и восторгаешься, насколько у нас народ активный!

Как все пышут праведным гневом, кажется, еще чуть-чуть, и все рванут на площадь протестовать, как в Румынии или, по крайней мере, как в Кишиневе 2009 года. Но максимум, на что сподобятся сегодняшние пользователи, подписать очередную петицию против. Петицию, которой грош цена, и которая никакой силы не имеет. Но мы-то выразили свое «фе» очередному поступку власти, наша совесть спокойна, мы по-прежнему и как всегда впереди! В авангарде борьбы за святое и правое дело!