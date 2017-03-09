В Оргееве двое врачей подрались во время операции

Двое врачей из районной больницы Оргеева затеяли драку прямо в операционной в то время, как проводилось хирургическое вмешательство у женщины в возрасте 69 лет.

Инцидент произошел 3 марта. Пациентка захотела быть прооперированой другим хирургом. Выбранный ею врач, приехал проводить операцию, однако не оповестил об этом заведующего отделения хирургии, нарушив тем самым устав медицинского учреждения.

Вскоре в операционную вошел сам заведующий и стал ногами избивать врача, который не хотел прерывать операцию.

Свой поступок заведующий объяснил тем, что эту пациентку должен был прооперировать он.

Свидетелями этого инцидента стали анестезиолог и медсестра.

По данным портала e-medicina.md, в Министерстве здравоохранения осуждают поведение двух медиков. Этот случай дискредитирует не только самих хирургов, но и всю молдавскую медицинскую систему. Власти отмечают, что нападавший ответит за свое агрессивное поведение, а второй участник драки должен будет объяснить свое пренебрежение уставом больницы.