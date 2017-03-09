Футбольная сборная поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

В четверг, 9 марта, был обнародован рейтинг ФИФА на текущий месяц. Сборная Молдовы по футболу поднялась на одну строчку и занимает 162-е место, передаёт IPN.

Команде под руководством Игоря Добровольского предстоят товарищеские встречи с Сан-Марино (19 марта, Серравалле) и Турцией (27 марта, Эскишехир), а также матч с Австрией (24 марта, Вена) в рамках отборочного цикла Чемпионата мира 2018 года. Что касается соперников Молдовы по отборочной группе D, то самое высокое место занимает Уэльс – 12-я строчка в мировой табели о рангах. Ниже расположились Ирландия – 24, Австрия – 34, Сербия – 52 и Грузия – 126.

Лидирует в рейтинге ФИФА сборная Аргентины, за которой следуют команды Бразилии и Германии. Следующий рейтинг будет опубликован 6 апреля.