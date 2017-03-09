Неутешительные прогнозы Минэкономики: что ждет Молдову

Неутешительные прогнозы министерства экономики Молдова говорят о том, что лей в последующие несколько лет продолжит терять позиции по отношению к американскому доллару.

Согласно данным прогноза макроэкономических показателей республики на 2018-2020 годы, в ближайшее время прогнозируются незначительные скачки лея. Так, обменный курс будет варьироваться — от 20 леев к концу текущего года до 22,4 лея за один американский доллар через три года.



В Минэкономики отметили, что "относительное сдерживание обменного курса повлияет на цены". Так, индекс потребительских цен к концу этого года прогнозируется на уровне 106,5%, а на 2019-2020 годы — на 105%.

С начала 2016 года национальная валюта обесценилась на 1,6% по отношению к доллару в номинальном выражении (с 19,66 до 20 леев за один доллар). Между тем, как подчеркивают в Минэкономики, лей несколько укрепился к евро. Рост составил 1,6%. Основные факторы, которые повлияли на изменение обменного курса — сокращение импорта, денежных поступлений из-за рубежа и экспорта, колебания доллара США на международных валютных рынках.