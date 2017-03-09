Молдавским официальным лицам будет рекомендовано воздержаться от поездок в Российскую Федерацию

Власти направили политическому руководству Российской Федерации ноту о злоупотреблениях в отношении должностных лиц парламента, правительства, спецслужбы и правящих коалиционных партий Республики Молдова в России. Председатель парламента Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип провели в четверг, 9 марта, встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным, обсудив с ним эту проблему, передает IPN.

В сообщении для прессы парламента отмечается, что ранее российской стороне было обращено внимание на эти нарушения посредством ряда ходатайств, однако все они остались без ответа, а ситуация не изменилась и даже ухудшилась.

В ноте отмечается, что представители российских спецслужб останавливают молдавских официальных лиц при въезде в Российскую Федерацию, допрашивают, обыскивают, унижают. Такое поведение неадекватно и необоснованно. Отмечено так же о неправомерной попытке Москвы поставить под международный контроль многих молдавских политиков, в том числе депутатов, используя для этой цели ложные сведения и неполные данные.

„Все эти злоупотребления по отношению к молдавским официальным лицам при въезде в Российскую Федерацию и взятие их под международный контроль набрали обороты после продвижения расследования дела об отмывании 22 млрд. долларов из Российской Федерации через Moldindconbank. Точнее, сразу после того, как были задержаны должностные лица банка, а судьям и исполнителям были предъявлены обвинения, некоторые их которых уже предстали перед судом”, отмечается в сообщении.

Так же отмечается, что злоупотребления усилились после передачи запросов со стороны молдавских следователей в адрес Российской Федерации с целью получения информацию о происхождении суммы денег. По данным парламента, только в последние месяцы, по крайней мере 25 молдавских официальных лиц были остановлены при въезде в Российскую Федерацию.

В ноте отмечены и злоупотребления в отношении молдавских следователей, которые расследуют указанное дело, и они также являются субъектами злоупотреблений при въезде в Российскую Федерацию. Только в случае одного сотрудника МВД было не менее 35 злоупотреблений при въезде или выезде в московском аэропорту. Другое беспокойство выражено в связи с полным отсутствием сотрудничества правоохранительных органов Российской Федерации с молдавскими следователями в этом случае, как и отказ от ответа на судебные поручения, переданные молдавскими прокурорами в ходе расследования дела об отмывании 22 млрд. долларов.

Председатель парламента и премьер-министр сообщили послу Фариту Мухаметшину, что они получили уведомления от правоохранительных органов Республики Молдова в связи с несколькими видами рисков в отношении молдавских официальных лиц, в том числе связанные с поездками в Российскую Федерацию. В результате, было принято решение о передачи официальной ноты российскому руководству с просьбой незамедлительно вмешаться для прекращения злоупотреблений. Кроме того, российский посол был проинформирован о том, что до решения этой проблемы молдавским официальным лицам будет рекомендовано воздержаться от поездок в Российскую Федерацию.

Молдавские официальные лица отметили, что из проанализированных данных вытекает, что причина проблемы не политическая, и эти злоупотребления начаты по указанию одной из российской спецслужб.