По оценкам правительства, экономический рост в 2017 году составит 4,5%

Молдавская экономика продолжает восстанавливаться. По оценкам правительства, в этом году экономический рост составит 4,5%. Новый прогноз, появившийся после консультаций с экспертами Международного валютного фонда, на 1,5 процентных пункта превышает предыдущий, сделанный в конце прошлого года. Власти учли улучшение экономической ситуации на мировом уровне и ряд внутренних факторов.

По данным Минэкономики, в этом году ВВП страны может превысить 148 млрд леев, это почти на 14 млрд больше, чем в 2016. Одним из факторов экономического роста будет увеличение экспорта, примерно на 10%. Этому поспособствует восстановление спроса внешнего рынка, в том числе на сельскохоз продукцию, а также улучшение качества экспортируемых товаров.

Импорт увеличится предположительно на 8%. По бОльшей мере за счёт поставок энергоресурсов и сырья. Промышленное производство в 2017 году вырастет на 6%, а рост в сельском хозяйстве составит 4%. Ожидается также увеличение в среднем на 6% инвестиций в материальные активы.

Повысить макроэкономические показатели удастся благодаря интенсивному развитию экспорта и увеличению госпомощи для частных компаний. Важную роль сыграют также взвешенная финансовая политика, сокращение государственных расходов, поддержание низкого уровня инфляции и устойчивости лея по отношению к основным валютам.