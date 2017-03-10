Изменение избирательной системы требует широкого политического консенсуса, Игорь Боцан

Дан Каранфил

Для изменения избирательной системы необходим широкий политический консенсус, заявил Агентству IPN исполнительный директор Ассоциации за демократию через участие (ADEPT) Игорь Боцан. По его словам, уже сами подозрения в том, что кто-то пытается изменить избирательную систему, чтобы извлечь из этого выгоду, лишают предлагаемые изменения легитимности.

Игорь Боцан описал главные характеристики трёх основных избирательных систем – мажоритарной, пропорциональной и смешанной, выразив уверенность в том, что при выборе избирательной системы необходим широкий консенсус на уровне политического класса.

Так, чистая мажоритарная система предусматривает избрание 101 депутата в одномандатных округах. Пропорциональная система, которая действует в Молдове, предусматривает избрание депутатов по спискам, предлагаемым политическими партиями. Смешанная система предусматривает избрание одной части депутатов по партийным спискам, а другая их часть попадает в законодательное собрание в результате избирания в одномандатных округах.

Как отмечает Игорь Боцан, у 3 этих избирательных систем есть 11 основных вариантов, а общее количество вариаций избирательных систем превышает 100.

Вопросы к инициаторам изменения избирательной системы

Говоря о предлагаемых изменениях в сфере избирательной системы, Игорь Боцан подчеркнул, что их инициаторы должны ответить на ряд вопросов: Какая форма правления будет в Молдове, ведь избирательная система отражается на форме правления? Молдова останется парламентской республикой или превратится в полупрезидентскую либо президентскую республику? Нужны ли нам партии, которые представляли бы наше разделённое общество, с его оттенками, или нет? Исполнительный директор ADEPT утверждает, что при изменении избирательной системы следует учитывать права меньшинств и гендерные вопросы. Кроме того, рекомендации Венецианской комиссии состоят в том, что для изменения избирательной системы необходим широкий политический консенсус, который позволил бы избежать серьёзного общественного недовольства.

По его словам, имеется международный опыт относительно того, как в рамках пропорциональной системы можно наказывать депутатов-передвижников или тех, кто не выполняет своих обязательств. Но Демократическая партия, желающая изменить избирательную систему, дабы побороть „политическую миграцию”, является крупнейшим выгодополучателем этого явления.

Игорь Боцан отмечает, что партии должны решить, как они будут представлять граждан в соответствии с их политическими предпочтениями. По его словам, можно делать упор на стабильность правления, но если ты не представляешь интересы людей так, как это было оговорено, они могут взбунтоваться, и стабильность исчезнет.

Особенности избирательных систем

Игорь Боцан рассказал о том, что в немецкой земле Бавария действует пропорциональная система, как и в Молдове, но списки кандидатов являются открытыми, благодаря чему граждане выбирают свою партию, а в рамках открытого списка определяют порядок расположения выдвинутых партиями кандидатов.

Нынешняя избирательная система Молдовы использовалась для избрания восьми созывов парламента. Эта система была введена, чтобы элегантным образом решить проблему с представительством политических предпочтений всего населения, в том числе граждан из Приднестровья, имеющих возможность голосовать на специальных участках, а также граждан из диаспоры. В закон были внесены поправки, с тем, чтобы доля женщин среди народных избранников составляла не менее 40%. При пропорциональной системе не существует потерянных голосов, поскольку каждая партия представлена ​​в парламенте в той мере, в какой она была поддержана избирателями.

Игорь Боцан задаётся вопросами: какова причина изменения нынешней избирательной системы, и каковы будут последствия такого решения?

Пропорциональная система является более дешёвой по сравнению с мажоритарной или смешанной системами, поскольку в случае последних двух систем депутаты, которые войдут в состав правительства, освободят свои места в парламенте, и для заполнения этих мест придётся провести новые выборы в избирательных округах, оставшихся без депутатов. В Украине в отдельные периоды доходило до того, что около 1/3 депутатских мест пустовали, так как избранные депутаты стали министрами или заняли иные должности. В таких случаях возникает проблема с кворумом, и „наказанным” становится парламентское большинство, у которого оказывается наибольшее число пустующих мест по одномандатным округам.

Мажоритарная система является системой, при которой очень многие голоса теряются, поясняет Игорь Боцан. Например, может резко сократиться парламентское представительство унионистов, которые сравнительно равномерно распределяются по стране. Шансы на то, что данный политический выбор ещё удастся выразить напрямую, минимальны.

Преимущество одномандатной системы заключается в том, что она очень проста, но это же обстоятельство может обернуться её недостатком. Поскольку у гражданина есть избирательный бюллетень, в котором предложены для голосования определённые имена, он очень чётко знает, за кого он намерен голосовать, но не знает, кто окажется победителем, и в результате целые политические сегменты могут оказаться лишёнными представительства в парламенте.

По мнению Игоря Боцана, имеется целый ряд взаимосвязанных вопросов, которые необходимо решить, прежде чем обсуждать новую избирательную систему. Те, кто предлагает эти изменения, должны объяснить: какова их конечная цель? Какая форма правления является для Молдовы наилучшей, чтобы можно было выбрать подходящую под эту форму избирательную систему? Какой тип партийной системы позволит обеспечить гармонию между избирательной системой, партийной системой и формой правления? По мнению эксперта, общество обеспокоено тем, что вопросы, касающиеся изменения избирательной системы, были очень слабо освещены.