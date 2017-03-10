Стратегия по обеспечению равенства между женщинами и мужчинами утверждена правительством

В четверг, 9 марта, правительство утвердило Стратегию по обеспечению равенства между женщинами и мужчинами в Молдове на 2017–2021 годы и План действий по её реализации. Документ основан на пяти целях общего плана, за которыми следуют более конкретные цели, в число которых входят обеспечение комплексного подхода к равенству между женщинами и мужчинами, укрепление институционального механизма по обеспечению равенства между женщинами и мужчинами, преодоление стереотипов в обществе и продвижение ненасильственного взаимодействия.

Комментируя этот документ для IPN, представители организаций, способствующих гендерному равенству, дали свои оценки тому, в какой мере Стратегия могла бы устранить гендерное неравенства в условиях Молдовы.

По словам почётного председателя Гендерного центра Валентины Бодруг-Лунгу, документ сам по себе хорош, но проблемой остаётся обеспечение его реализации и наличие соответствующих ресурсов. Поэтому в будущем Гендерный центр намерен организовать строгий мониторинг данного процесса.

„При разработке стратегии были приняты во внимание как рекомендации министерств и местных органов власти, так и гражданского общества. Да, некоторые из сегментов представлены в меньшей степени, но в дальнейшем они получат развитие. Теперь мы намерены вести мониторинг гендерного измерения этих документов”, - пояснила Валентина Бодруг-Лунгу.

Директор Центра „Партнёрство во имя развития” Алексей Бузу считает, что в сфере Стратегии правительство могло бы поставить перед собой гораздо более амбициозные цели, в том числе в областях, связанных с рынком труда, здравоохранением, образованием, справедливым представительством мужчин и женщин на выборных должностях.

„Надеюсь, что когда правительство принимало эту стратегию, оно утвердило и основательный бюджет, чтобы обеспечить осуществление всех запланированных мероприятий. Я бы хотел, чтобы у правительства или других органов власти не было ни одного институционального оправдания, чтобы они не сказали, будто у них были хорошие намерения, которые остались нереализованными по причине нехватки ресурсов”, - сообщил Алексей Бузу.

Цели Стратегии по обеспечению равенства между женщинами и мужчинами определены на следующие пять лет и отражают обязательства, принятые на себя Молдовой на международной арене.

Мероприятия, предусмотренные Планом действий по реализации Стратегии, будут финансироваться за счёт утверждённых на эти цели ассигнований, бюджетов привлекаемых к процессу государственных учреждений, а также из других источников.