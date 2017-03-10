таещедоска: борцу и авиатору Ивану Заикину

«Всякий вид спорта должен заключать в себе хотя бы оттенок риска, пренебрежения к боли и презрение к смерти. Всего этого хватало в судьбе борца-авиатора И.М.Заикина!».

А.И.Куприн.

Иван Михайлович Заикин является золотой страницей, не то чтобы спортивной, но, безусловно, общей истории нашей страны. Именно на аренах нашего города он вытворял трюки, которые впоследствии стали золотым фондом мирового легкоатлетического действа.

Мемориальная доска, посвящённая легендарному борцу, находится на улице Заикина, 7 — улицу переименовали в честь главного героя нашего выпуска. Раньше она называлась Каменоломной. А при румынах она называлась Dragoş-Vodă.

Мы собрали 10 фактов из жизни великого борца, которые должен знать каждый.

Родился Иван Михайлович Заикин 5 ноября 1880 года в селе Верхнее Талызино Курмышского уезда Симбирской губернии. Сейчас это Сеченовский район Нижегородской области. В годы своей юности мечтал стать таким же сильным, как отец. А отец Ивана Михайловича был известным на Волге кулачным бойцом.

Отсчёт его карьеры борца начался, когда он попал на работу к купцам-миллионерам братьям Меркульевым в Царицын. Братья содержали в Царицыне атлетическую арену. Из этой арены и пошёл в «люди» чемпион-борец Иван Заикин.

В 1904 году братья послали 24-летнего Ивана на Всероссийский любительский чемпионат. И там по гирям Заикин выиграл первый приз. С этого года он и стал профессиональным атлетом и борцом.

Популярность борца Заикина была огромной. Вспоминает его ученик, цирковой атлет В.Херц:

«Огромная, из ряда вон выходящая сила Заикина, его высочайшее мастерство, артистичность и неотразимый шарм неизменно обеспечивали ему громкий успех».

В 1909 году в цирке Чинизелли знаменитый чемпион поляк Станислав Збышко-Цыганевич сделал вызов всем борцам: «Кто устоит против меня полчаса, тому плачу 500 рублей». Заикин принял вызов. Поляк, как ни старался, ничего не мог сделать с Заикиным. Только раз ему удалось взять Ивана на передний пояс, но тот силой спины моментально разорвал захват своего могучего соперника. Схватка закончилась вничью — Заикин выиграл 500 рублей.

В 1910 году в Москве в цирке Труцци уже Заикин вызывает на борьбу одного из сильнейших борцов мира эстонца Александра Аберга. Противники борются осмотрительно, оба волнуются. В течение часа борьба ведется в стойке и трудно решить, на чьей стороне перевес. Аберг дал такую защиту и нападение, что лишний раз подтвердил свою мировую славу.

Иван Михайлович являлся чемпионом мира 1913 года по борьбе среди профессионалов, а так же чемпионом мира по французской борьбе в 1908 году и в 1913 году.

Заикин считался учеником самого Ивана Поддубного. Иван Михайлович встречался с Иваном Максимовичем на ковре 15 раз.

Схватки у них проходили по-разному. В Орле 7 февраля 1905 года её описывали так:

«… Боролись Поддубный с Заикиным в швейцарской борьбе („на поясах“). Поддубный поднял Заикина, взял „на мельницу“ и бросил на лопатки. Это была у них первая схватка.»

На Первенстве Мира 1908 года в Париже Заикин и Поддубный, победно справившись со своими соперниками, встретились в финальной схватке. Продолжалась финальная схватка 66 минут. После такого изнурительного поединка вперёд вышел Поддубный.

Упорно проходил между ними поединок в марте 1909 года в Санкт-Петербурге в Новом цирке.

И в Новом цирке победителем тоже стал Поддубный.

Из 15 схваток Заикин десять проигрывает, а пять схваток сводит вничью.

Кроме борцовских схваток, Заикин выступал и с атлетическими номерами. Он носил по арене на спине якорь на 25 пудов (а это, на минуточку, 450 кг!), бочку на 40 вёдер воды, поднимал гриф с десятком зрителей…

Он ложился на арену, а по доскам на его груди проезжал автомобиль с пассажирами. На плече Заикина гнули двутавровую балку, а из листового железа он вил галстуки, голыми руками рвал цепи…

С этими номерами он гастролировал в Европе, Африке, Америке и даже Австралии.

Иван Михайлович был очень близок и дружен со многими знаменитыми людьми. Он дружил с Александром Ивановичем Куприным, Максимом Горьким, Фёдором Ивановичем Шаляпиным, Александром Александровичем Блоком, Алексеем Толстым…

С писателем Куприным Заикин вёл плодотворную и продолжительную переписку.

Был замечен в дружбе с Распутиным. С ним он познакомился через царицынского священника Илиодора. Того, который строил Свято-Духов монастырь.

(А так же священник Илиодор прославился тем, что мог выпить на спор ведро вина сразу. Работая в царской охранке, провел ряд спецопераций против эсеров и революционеров-убийц. Причем успешно. Если бы не монашеский постриг, то ему светила блестящая карьера борца. Он был очень силен.)

А когда Распутина ранила ножом жительница Царицына Хиония Гусева, Заикин послал ему письмо: «Молю Бога об укреплении вашего душевного и физического здоровья».

Однажды на гастролях в Одессе он увидел, как в небе парит аэроплан, и решил, что обязательно станет авиатором. На показательных полётах можно было заработать, и спонсорами Заикина стали одесские купцы Пташниковы. Иван Михайлович прошел и окончил курсы авиаторов во Франции, а в 1910 году он совершает серию показательных полётов по городам России на самолёте, принадлежавшем Пташниковым.

Скорее всего, он продолжил бы успешную карьеру воздухоплавателя, если бы не роковое случайное обещание покатать на хрупком аэроплане писателя Куприна, который обладал такой же крупной фигурой и большим весом, как Заикин.

Хрупкий аэроплан, не выдержав такого количества килограмм, начал падение вниз на головы зрителей.

В этот момент Заикин круто повернул, уводя аэроплан от толпы, решив, очевидно, пожертвовать двумя жизнями, но спасти ещё несколько. Упади аэроплан в зрителей, жертв было бы не избежать.

К счастью, и пилот, и пассажир остались живы. Но карьера авиатора оборвалась, едва начавшись…. Спонсоры Пташниковы забрали его летательный аппарат, и несостоявшийся авиатор вынужден был вернуться на арену. А писатель Куприн ещё долго корил себя и прилюдно признавался, что он и только он один виноват в крушении аэроплана, и надеялся, что Заикин не обижается на него.

С 1928 года и до конца жизни жил в Кишинёве, в Бессарабии, тогда принадлежавшей Румынии, и присоединённой в 1940 году к СССР. Здесь, в Бессарабии, Иван Михайлович познакомился со своей будущей женой Анной Фоминичной (и видимо, по этой причине здесь он остался – пообвыкся и осел окончательно).

Период жизни в Кишинёве, (судя письмам Заикина Куприну – а переписывались они много), как и детство, был весьма не простым.

Несколько несчастных случаев весьма показательны… Автомобиль, проезжавший по доске (один из его коронных трюков), под которой находился Заикин, съехал на борца-авиатора и покалечил его… Финансовые проблемы, как и болезни, мучили его морально и физически…

В Кишинёве Иван Михайлович пережил Великую Отечественную Войну.

Здесь он организовал «Спортивную арену» — ансамбль профессиональных атлетов-борцов. Их выступления, проходившие на территории Бессарабии и Румынии — в Кишинёве, Оргееве, Ганчештах, Яссах, Галац — носили зрелищно-просветительскую направленность.

В декабре 1945 года, когда отмечалось 60-летие отечественной атлетики, знаменитый борец был приглашён на чествование в Ленинград. Здесь произошла его встреча со знаменитым борцом и арбитром И.В. Лебедевым, которая произвела на зрителей неизгладимое впечатление.

22 ноября 1948 года на 69-м году жизни Иван Михайлович Заикин скончался. Был похоронен на Центральном (Армянском) кладбище в Кишинёве.

И тут после его смерти,запечатлён очень показательный случай, который, как ни раз мы уже убеждались, очень характерен для «совковой» системы:

«После смерти дяди Вани его жена пришла в физкультурный техникум (тогда еще возле Польского кладбища) и попросила купить у нее за 20 рублей архив для музея. Там были и письма, и кубки, и медали, и личные вещи. Ей просто надо было поехать домой. Но у техникума не оказалось денег, что очень смешно. И тогда женщина некоторые вещи просто отдавала за бесценок. Об этом позоре мне рассказывал покойный Василий Усик, сокрушенно качая головой. Я помню трость Заикина, которую обнаружил у деда Матея, недавно умершего. Его отец купил ее за 3 рубля в 1949 году.

Огромная железная палка из кованого железа, работа мастера. А многие раритеты выкупили знаменитые заикинцы братья Разу, наводившие шорох на всю магалу от Инзовой горы, до кинотеатра «Патрия». Не знаю дальнейшую их судьбу, может, раскидала судьба по тюрьмам. А бесценные раритеты исчезли…»

Из воспоминаний человека под ником «спартак» (форум «Oldchisinau»):

Как расточительно всё-таки власть раскидывалась величайшими людьми, которые были, на самом деле, её опорой.

Немудрено, что страна рухнула…

P.S. Жизнь после смерти… Сердце Ивана Заикина хранилось в анатомическом музее Кишинёвского медицинского института в растворе формальдегида.

Сердце великого борца демонстрировали студентам.

Некий Завалецкий Вадим Васильевич (друг и товарищ человека под ником Nosrevan на форуме Oldchisinau) видел сердце И. Заикина в Кишиневском медицинском институте в 90-м году. Возможно, оно до сих пор там хранится…

Авторы: Сергей Петренко и Владимир Цуркан

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