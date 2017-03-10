Додон: Не подпишу указ о переходе на одномандатную систему, даже если так решит парламент

Глава государства выступает категорически против инициированного демократами перехода нашей страны к одномандатной избирательной системе и говорит, что не станет ставить свою подпись под соответствующим указом, даже если решение будет принято большинством голосов депутатов.

Об этом он заявил журналистам.

"Я категорически против представленного демократами проекта о переходе к одномандатной избирательной системе. Более того, скажу вам, что даже если этот проект будет принят в парламенте голосами 51 депутата, я не подпишу указ о промульгации этого закона. Это моя категорическая позиция, и она не изменится", - сказал он.

Вместе с тем глава государства обнародовал свою точку зрения относительно того, какие изменения, по его мнению, должна претерпеть избирательная система в Республике Молдова.

"В первую очередь, мы должны обеспечить голосование диаспоры. Мы знаем, что на последних выборах было открыто недостаточное количество избирательных участков и не все смогли проголосовать, как на Западе, так и на Востоке. Кроме этого, мы должны дать возможность и жителям Приднестровья, которые также являются гражданами Республики Молдова, принимать участие в политической жизни страны и быть представленными в парламенте", - добавил Игорь Додон.