10 Марта 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Додон: Не подпишу указ о переходе на одномандатную систему, даже если так решит парламент
10.03.2017

Глава государства выступает категорически против инициированного демократами перехода нашей страны к одномандатной избирательной системе и говорит, что не станет ставить свою подпись под соответствующим указом, даже если решение будет принято большинством голосов депутатов. 

Об этом он заявил журналистам. 

"Я категорически против представленного демократами проекта о переходе к одномандатной избирательной системе. Более того, скажу вам, что даже если этот проект будет принят в парламенте голосами 51 депутата, я не подпишу указ о промульгации этого закона. Это моя категорическая позиция, и она не изменится", - сказал он. 

Вместе с тем глава государства обнародовал свою точку зрения относительно того, какие изменения, по его мнению, должна претерпеть избирательная система в Республике Молдова. 

"В первую очередь, мы должны обеспечить голосование диаспоры. Мы знаем, что на последних выборах было открыто недостаточное количество избирательных участков и не все смогли проголосовать, как на Западе, так и на Востоке. Кроме этого, мы должны дать возможность и жителям Приднестровья, которые также являются гражданами Республики Молдова, принимать участие в политической жизни страны и быть представленными в парламенте", - добавил Игорь Додон.


 
Количество просмотров:
76
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.