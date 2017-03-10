Бросившихся с высотного здания на Ботанике подростков могли довести до самоубийства (ФОТО)

Двойное самоубийство влюбленных подростков, произошедшее в ночь с седьмого на восьмое марта в Кишиневе, взбудоражило всю Молдову. После случившейся трагедии журналисты детально изучили профили несовершеннолетних в социальных сетях и пришли к выводу, что подростков можно было спасти.

Молодые люди вели весьма активную социальную жизнь в Интернете. До предполагаемого самоубийства они размещали на своих страницах мрачные фотографии и сообщения, связанные с темой суицида. Публикации сопровождались хэштегами #goodbye, #suicide #nonsens, #transformation, #lucifer и «#cинийкит» - меткой так называемой суицидальной игры в социальных сетях, в которой дети выполняют задания неизвестных администраторов. Одно из самых распространенных поручений - вырезать на руке лезвием силуэт кита. Похожий снимок подростки опубликовали в Интернете. На последнем этапе игры заданием становится самоубийство.







«Синие киты» попали в поле зрения молдавских СМИ в феврале текущего года. Смертельная игра тогда набирала популярность в Приднестровском регионе. В связи с этим портал Realitatea.md обратился в полицию за комментарием. В правоохранительных органах корреспонденту сказали, что «полиция не собирает сведений об этой игре, а если бы и собирала, то не придала бы информации гласности». Помимо того, журналистам рекомендовали не затрагивать эту тему в публикациях во избежание паники в обществе.

В настоящее время расследованием предполагаемого двойного самоубийства занимается прокуратура сектора Центр и специалисты по киберпреступности.

"Сформирована следственная группа, в составе которой есть специалисты по расследованию преступлений в виртуальном пространстве. Частью этой группы стали и сотрудники прокуратуры сектора Ботаника", - сказал Роман Еремчук, при этом отказавшись подтвердить версию того, что подростки были вовлечены в игру "Синий кит", - сообщил для Deschide.md прокурор Роман Еремчук.



Напомним, что двойное самоубийство произошло в Кишиневе в ночь на 8 марта. 15-летний мальчик и 16-летняя девочка прыгнули с крыши многоэтажки на бульваре Траян в столичном секторе Ботаника. От полученных травм они скончались на месте. В кармане у парня полицейские нашли прощальную записку, в которой молодые люди написали, что любят друг друга и просили похоронить их вместе.



Сразу после самоубийства СМИ предположили, что подростки выполнили задание заключительного этапа суицидальной игры "Синий кит".













Фото:unimedia.md