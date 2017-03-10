14 бывших коммунистов примкнули к фракции ДПМ в парламенте

Об этом в рамках брифинга для прессы заявил председатель фракции Демократической партии Мариан Лупу.

- Хочу сказать вам о том, что только что мы закончили заседание парламентской фракции ДПМ, в рамках которого единогласно было принято решение принять решение Социал-демократической платформы о присоединении 14 депутатов к фракции ДПМ, - сказал он.

Лупу выразил уверенность, что этот шаг приведет к консолидации парламентского большинства и стабильности в законодательном органе страны, обеспечит поддержку правительству и исполнение Соглашения об ассоциации с ЕС.

В свою очередь, председатель Социал-демократической платформы, в которую входили коммунисты-перебежчики, Виолетта Иванов, напомнила, что в 2016 году избранники оказали доверие Павлу Филипу, проголосовав за его назначение на должность премьер-министра. Теперь же, по ее словам, следует "продвинуться дальше, укрепить государственность и способствовать развитию Республики Молдова". Она считает, что присоединение 14 депутатов к фракции ДПМ обеспечит "глубокую и длительную политическую и социально-экономическую стабильность".

Напомним, 21 января 2015 года 14 депутатов, избранных в парламент по спискам Партии коммунистов, заявили о выходе из фракции ПКРМ, выразив несогласие с проводимой партией политикой. Это: Виолетта Иванов, Артур Решетников, Владимир Витюк, Анатолие Загородный, Виктор Мындру, Александр Банников, Сергей Стати, Борис Головин, Анатолие Горилэ, Галина Балмош, Елена Гудумак, Виктор Порческу, Корнелий Михалаке, Игорь Время. Они сформировали в законодательном органе страны Социал-демократическую платформу.

В январе 2016 года именно благодаря голосам перебежчиков стало возможным избрание Павла Филипа на должность премьер-министра страны. С тех пор представители Социал-демократической платформы голосовали за все решения парламентского большинства, став его составной частью.