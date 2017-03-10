Электроэнергия в Молдове может подорожать с 1 апреля

Электроэнергия вновь может подорожать. Gas Natural Fenosa потребовала увеличить тариф для конечного потребителя, в среднем, на 12,7%, начиная с 1 апреля 2017 года.

Об этом шла речь на публичных слушаниях, организованных Национальным агентством по регламентированию в энергетике.

Отметим, что в ноябре 2016 года компания запросила повышение тарифа на 10,5%, однако, из-за накопившихся финансовых потерь, которые не были учтены при установлении нового тарифа в июле 2015 года, и сформировавшихся на протяжении 2016 года, из-за уровня инфляции в 4,4% и из-за роста цен на основные ресурсы, учреждение пересмотрело свое требование в сторону повышения. Так, согласно представленному поставщиком проекту, запрашивается увеличение тарифа на 12,7% для конечного потребителя или с 1,92 леев до 2,26 леев за киловатт в час.

Представители НАРЭ заявили, что позиция учреждения по этому поводу будет объявлена на следующем заседании, а при формировании тарифов будут учитываться только оправданные потери.

Отметим, что в марте 2016 года Административный совет НАРЭ решил снизить на 11% тариф на электроэнергию, поставляемую населению компанией Gas Natural Fenosa Furnizare Energie. Это произошло после того, как в июле 2015 года тариф повысился на 30,37%, а решение вступило в силу 9 ноября 2015 года, после проведения аудита в компаниях-поставщиках.

При принятии решения об уменьшении тарифа в 2016 году НАРЭ не учло финансовые потери компании, образовавшиеся в результате обесценивания национальной валюты.

Впоследствии Министерство экономики и Grupul Gaz Natural Fenosa подписали договор, согласно которому возврат понесенных компанией финансовых потерь начнется 1 января 2017 года и продлится 4 года. Сумма потерь, с учетом процентной ставки, составит около 1,75 миллиард леев, которые будут возвращены за счет населения путем ежегодного увеличения тарифа.