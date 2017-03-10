МИД России изучает ситуацию с обысками молдавских чиновников

В министерстве иностранных дел России подтвердили получение ноты от Кишинева по поводу сообщений об обысках молдавских чиновников на границе с РФ, этот документ изучается российскими дипломатами.

"Документ непростой, честно вам скажу. Мы его изучаем, пытаемся понять, какие конкретно вопросы ставит перед нами молдавская сторона. Мы готовы к взаимодействию для решения сложных вопросов", — пояснила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее представители правительства и парламента Молдовы на встрече с послом РФ передали ноту, в которой описано, как официальные лица республики останавливаются на въезде в РФ, якобы "допрашиваются, обыскиваются, терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб".

Российского посла проинформировали, что "пока эта проблема не решится, молдавских чиновников попросят воздержаться от поездок в Российскую Федерацию". Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что выступает против этой рекомендации и сам продолжит такие поездки для укрепления отношений с Москвой.