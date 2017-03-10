Парламент отклонил предложение об отмене «Закона миллиарда»

Депутаты рассмотрели сегодня законодательную инициативу президента Игоря Додона об отмене Закона о преобразовании в государственный долг денег, украденных из банковской системы, сообщает Noi.md.

Проект, выдвинутый президентом, был поддержан депутатами-социалистами, но вызвал резкую критику со стороны представителей других фракций, которые назвали этот законопроект популистским. «Прошло более двух лет после кражи века, деньги до сих пор не были возвращены, правительство практически признало, что деньги не удастся вернуть, и было принято решение об их преобразовании в государственный долг, решение сомнительное и абсолютно незаконное», – заявил депутат ПСРМ Влад Бэтрынча.

Демократы уточнили, что закон о выпуске государственных облигаций, который предлагается отменить, уже обладает юридической силой и не может быть отменен. «В соответствии с Конституцией, ни один закон не имеет обратной силы, за исключением уголовных. Какие правовые последствия, по вашему мнению, вызовет отмена закона, или вы просто прибегаете к политическому популизму и больше ничего?», – спросил депутат ДПМ советника президента Максима Лебединского, который представил парламенту эту законодательную инициативу.

«Отмена закона скажется в последующие 24 года, потому что, в соответствии с решением правительства, долг будет возвращаться в течение 25 лет, мы считаем, что значительно сэкономим», – сказал Лебединский.

Лидер ПКРМ Владимир Воронин выразил убежденность, что данное предложение президента является популистским, так как не предлагает другого решения для возвращения украденных миллиардов. Он предложил сделать голосование по этому проекту номинальным. «Ситуация довольно сложная и трагическая. У нас есть предложения, которые не основаны на конкретных расчетах и методологиях. Приходите сюда с неясными механизмами, это популизм. Люди ждут, а мы остаемся заложниками этой ситуации».

В свою очередь независимый депутат Юрий Лянкэ отметил, что без обязательства возврата денег, выведенных из банковской системы, невозможно было подписать меморандум с МВФ. По его мнению, решения, принятые правительствами Габурича, Лянкэ и Филипа в управлении банковским кризисом, были правильными.