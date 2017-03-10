Игорь Додон реагирует на решение парламента, отклонившего его инициативу

Президент Игорь Додон утверждает, что парламент отклонил его инициативу об аннулировании „закона о миллиарде” без какого-либо правдоподобного аргумента со стороны депутатов из парламентского большинства и их спутников. В сообщении на Facebook глава государства отмечает, что необходимо „максимально консолидировать усилия для отмены этого позорного закона”, передает IPN.

„Не могу сказать, что меня это очень удивило, но я думаю, что все граждане страны должны знать имя каждого депутата, который не поддержал эту инициативу. Особенно имена тех, которые очень сильно хотят перейти к голосованию по одномандатным округам. Повторюсь, что граждане Республики Молдова не должны возвращать ни копейки из украденных денег. Деньги должны быть возвращены ворами, а их имущество должно быть конфисковано. Напоминаю, что в ходе первого заседания Высшего совета безопасности подниму вопрос о краже века”, пишет Игорь Додон.

По словам президента, в нынешних условиях граждане должны высказаться по этой теме, и это должно быть сделано. „Следует отметить, что первые выплаты из государственного бюджета в связи с этим запланированы на ноябрь 2017 года. До тех пор мы должны максимально консолидировать усилия для отмены этого позорного закона”, отмечает Игорь Додон.

В пятницу, 10 марта, парламент отклонил первую законодательную инициативу президента Игоря Додона об аннулировании закона, который, по словам главы государства, перекладывает на плечи граждан украденный миллиард. Инициативу президента поддержал лишь 31 депутат, недостаточное число для того, чтобы проект прошел. В знак протеста депутаты-социалисты покинули заседание.