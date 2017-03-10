«Газпром» подал в суд на «Молдовагаз»

«Газпром» подал в Международный коммерческий арбитражный суд иск о взыскании с компании «Молдовагаз» $768,6 млн в счет погашения долга за поставки газа в 2014 году.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проспект выпуска еврооблигаций «Газпрома».

По данным агентства, иск был подан в феврале 2017 года, но дата слушаний пока не назначена.

«За поставки», — сказал РБК пресс-секретарь главы правления «Газпрома» Сергей Куприянов, комментируя иск к «Молдовагазу». В компании «Молдовагаз» на запрос РБК пока не ответили.

«Молдавской стороне не платит за газ Приднестровье, а контракт единый», — пояснил РБК источник, близкий к российский стороне.

В середине 2016 года собрание акционеров «Газпрома» одобрило сделку, в рамках которой «Газпром» в 2017 году может поставить «Молдовагазу» до 3,2 млрд куб. м газа общей стоимостью до $1,046 млрд. В свою очередь «Молдовагаз» должен обеспечить прокачку через территорию Молдавии до 20 млрд куб. м идущего транзитом в Европу российского газа.

В конце 2016 года срок действия контракта на поставку в Молдавию российского газа был продлен до 31 декабря 2019 года. Комментируя договоренность о продлении срока действия контракта, премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что в течение нового срока его действия будет принято решение о реструктуризации накопленного ранее долга за поставленный газ.

«В настоящее время Молдова платит своевременно за потребленный природный газ, у нас нет текущей задолженности. Там, где есть воля, проблемы могут быть решены», — заявил тогда Филип.

В январе 2017 года президент Молдавии Игорь Додон заявил о наличии «определенных наметок» для погашения долга перед «Газпромом», общий размер которого оценивается в $6,5 млрд.

«Есть определенные наметки на то, как выйти из этой ситуации», — сказал тогда Додон, уточнив, что из $6,5 млрд общего долга Молдавии $6 млрд приходится на долю «Левобережья», то есть неподконтрольной официальному Кишиневу самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики.

«Долг Левобережья на данном этапе мы решить не можем», — заявил Додон, отметив, что эту проблему «надо решать в контексте приднестровского урегулирования».

Комментируя свои переговоры с Алексеем Миллером, президент Молдавии отметил, что глава «Газпрома» заверил его, что «газ в Молдове будет».