Адвокаты Вячеслава Платона просят заслушать в суде около 50 свидетелей

Новое слушание по делу обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег из "BEM" Вячеслава Платона отложили. Перенос заседания был связан с необходимостью изучения инстанцией и прокурорами предоставленного перечня доказательств стороны защиты.

«Адвокаты представили список доказательств, с которым мы должны ознакомиться. Они включили в него 50 фамилий. Мы должны изучить все приложенные к списку листы», - поведал прокурор Андрей Байешу.

Слушания по делу Платона были перенесены на 14 марта. На прошлом заседании Буюканский суд завершил слушание свидетелей стороны обвинения.

Вячеслав Платон обвиняется в мошенничестве и отмывании крупной суммы денег из BEM. По утверждению следователей, Платон нанес финансовой организации ущерб на 800 миллионов леев.

Прокуроры пришли к выводу о том, что деньги, полученные обманным путем в виде кредитов, были переведены на счета ряда оффшорных компаний с целью сокрытия их незаконного происхождения, а затем часть из них были использованы для погашения ряда кредитов в молдавских банках.