Плахотнюк: Мой план «смешанные выборы» раскрыт! Срочно меняю информационный повод!

Как выяснили наши журналисты, олигарх Плахотнюк очень сильно расстроился из-за того, что его «гениальный» план введения смешанной системы парламентских выборов раскрыт. На этой неделе сразу несколько газет и информационных агентств сообщили о том, что замысел Плахотнюка заключается во введении не одномандатной системы, как хитро вещал олигарх, а смешанной.

Плахотнюк был взбешён, он недоумевал. Как же так? Ведь он считал себя самым коварным и наихитрейшим политиком Молдовы - и тут такой провал! Его раскрыли, вычислили!

Надо что-то делать, ведь без изменения выборного законодательства ему конец! Предстоящие парламентские выборы будут проиграны, желанная власть уплывет из рук! А вдруг новая власть призовёт к ответу за его проделки?

И олигарх предпринял то, что делал тысячу раз. Применил свой любимый приём - сменил информационный повод. Пусть население займёт свои головы чем-то другим, пусть политики и оппозиционный президент пока поговорят на другую тему. А он потихоньку будет готовить «парламентских кроликов» к ночному голосованию за введение смешанной системы выборов. Ведь этот способ уже опробован и себя оправдал при избрании премьера Филипа.

Новый «горячий» повод нашёлся сразу! Его озвучил тот самый Филип, дружно подхватили телеканалы олигарха и доморощенные местные псевдоаналитики: русские оскорбляют и угнетают наших молдавских чиновников, соловьем заливался диктор Публика ТВ! Обиженный Филип заявил протест российскому послу, вторил ему диктор Реалитате ТВ!

Всем советую воздержаться от поездок в Россию, с чувством собственной значимости декларировалась тот же Филип, не так давно, кстати, вернувшийся из Москвы!

Итак, повод найден! Все в Молдове с интересом наблюдают, как же будут дальше разворачиваться события. Даже президент Додон вступил в полемику. Цель достигнута! Плахотнюк снова счастлив! Пока о смене выборной системы все забыли, нужно потихоньку подбросить «капусты» в миски «парламентских кроликов», ведь скоро им снова предстоит не спать ночью и голосовать!