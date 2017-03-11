Высший совет безопасности а-ля Додон — без обороны, антикоррупции, иностранных дел и реинтеграции

Впервые в истории Молдовы министерство обороны не будет представлено в Высшем совете безопасности, состав которого сегодня утвердил глава страны. Более того, в ВСБ не вошли глава Наццентра по борьбе с коррупцией, вице-премьер по реинтеграции, представители министерства иностранных дел, а также экономики и финансов.

Бывший министр обороны Анатол Шалару заявил, что Додон хочет сделать Молдову уязвимой, а также уменьшает боевые способности Национальной армии.

«Игорь Додон ни дня не проводит без того, чтобы не подточить основы национальной безопасности. Сегодня он подписал указ об утверждении состава Высшего совета безопасности. Впервые в истории Республики Молдова Министерство обороны не состоит в ВСБ. В отсутствие министра Игорь Додон мог включить начальника Генштаба, который является командующим Национальной армии. Тот факт, что Игорь Додон хочет сделать Молдову уязвимой, уменьшает боевые способности Национальной армии, — это уже известно, как на внешнем, так и на внутреннем плане. Но я думаю, здесь более тонкий сценарий. Будем надеяться, что Додон и ПСРМ не дойдут до того, что обеспечат "нейтралитет", расформировав Национальную армию», — написал Шалару на Facebook.

Доверенное лицо президента Ион Чебан заявил Deschide.MD, что отсутствие представителей Минобороны в составе ВСБ связано с тем, что у ведомства нет руководителя.

Вице-министр обороны Георге Галбура сообщил, что обычно глава государства должен включать представителей оборонного ведомства в состав ВСБ, однако «решение за ним».

«Министерство обороны должен представлять человек в ВСБ, однако Верховный главнокомандующий решил по-другому», — заявил чиновник.

Издание Deschide.MD обратилось за дополнительной информации к секретарю ВСБ Артуру Гутюму, однако на момент публикации материала он не отвечал на звонки.

Отметим, что согласно Положению Высшего совета безопасности, утвержденного 8 октября 1997 года, членами Высшего совета безопасности по должности являются премьер-министр, министр обороны, министр иностранных дел, министр внутренних дел, министр национальной безопасности, министр финансов, начальник Главного штаба Вооруженных сил, начальник Департамента гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций и секретарь Высшего совета безопасности. В то же время президент Республики Молдова может назначать в Высший совет безопасности и других членов из числа должностных лиц.

Представители Министерства обороны входили в состав ВСБ во времена президентов Петра Лучинского, Владимира Воронина и Николае Тимофти.