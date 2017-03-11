Вкладчики ВЕМ могут подавать заявки на индексацию вкладов в ГП «Почта Молдовы»

Кабинет Министров одобрил на вчерашнем заседании, ряд изменений в способы индексации и выплаты денежных вкладов граждан в Banca de Economii.

В соответствии с поправками, ГП «Почта Молдовы» будет принимать заявки на индексацию и выплату установленных сумм. Для того, чтобы претендовать на индексацию, вкладчики должны будут представить удостоверение личности и информацию о счетах, открытых до 1 января 1992 г. В случае утраты сберегательной книжки, заявитель должен подать запрос в Banca de Economii , который находится в процессе ликвидации, для поиска необходимой информации.

На этом же заседании были определены функции Центральной комиссии по индексации сбережений граждан. Это позволит определить условия и сроки подачи заявок и возрастную категорию вкладчиков, которые получат индексации в этом году. Комиссия также рассмотрит информацию, представленную Banca de Economi,i и определит суммы, подлежащие перечислению на счета «Почта Молдовы».