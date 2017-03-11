ЭКСКЛЮЗИВ // (ФОТО) Валериан Мынзат во время мытья полов изолятора № 13

Валериан Мынзат написал заявление на имя начальника кишиневской тюрьмы № 13, в котором просил разрешить ему заниматься неоплачиваемой работой, чтобы не находиться постоянно в камере.

«Гламурный адвокат» в пенитенциарном заведении вынужден был поменять белоснежный халат на оранжевый жилет технического работника. Половая тряпка заменила ему автомобиль, ведро с водой – водоем и яхту, узкие коридоры тюрьмы – просторные поля гольф-клуба, конвойные – изысканное общество политиков и актеров.

На некоторых снимках, полученных редакцией Deschide.MD, видно, что позы, которые принимает во время работы господин Мынзат намного скромнее тех, которые он принимал за рулем дорогих иномарок, а внешний лоск и надменный вид «самого крутого молдаванина» исчезли.

И, тем не менее, как утверждает администрация тюрьмы, работает Валериан Мынзат неплохо, и, как это ни удивительно, честно. Что подтверждается следующими фотографиями:

А вот то, что мы привыкли видеть в соцсетях: