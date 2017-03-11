Стали известны скандальные подробности дела о "российском ландромате"

Новые подробности по делу о "российском ландромате" сообщил сайт realitatea.md. По его информации, 22 миллиарда долларов из России, отмытые через оффшорные компании, шли на дестабилизацию политической ситуации во многих странах мира. Молдове из этой суммы предназначились 425 миллионов, которые и пытались использовать для коррумпирования депутатов.

Предполагается, что схему по отмыванию денег создали ФСБ и российские криминальные группировки, в которых состоит и рейдер номер один в СНГ Вячеслав Платон. При посредничестве 72 российских нефтяных компаний 22 миллиарда долларов перечислили в 22 коммерческих банка различных странах; затем средства перевели на счета 800 оффшорных компаний, а оттуда в 15 государств мира. Под следствием по этому делу находится Вячеслав Платон. В прошлом году его экстрадировали в Молдову с Украины.