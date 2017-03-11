Сколько денег приднестровцы получают из-за рубежа

Сумма денежных переводов из-за рубежа в Приднестровье физическими лицами посредством электронных систем в январе составила 4,51 миллиона долларов США, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на данные, представленные на официальном сайте Приднестровского республиканского банка (ПРБ).

Эта сумма — более чем на один миллион долларов меньше поступлений в отличие от декабря 2016 года.

Подобная ситуация и по переводам за рубеж — они также снизились с почти 3 миллионов долларов до 2,10 миллиона долларов.

Лидирует среди стран-контрагентов по переводам в пользу физических лиц из-за рубежа по-прежнему Российская Федерация. На нее приходится более 3,2 миллиона долларов или почти 72% от общей суммы.

Россия также остается основной страной-контрагентом по переводам физических лиц за рубеж. В январе их было отправлено в РФ на сумму более 1,5 миллиона долларов, а это почти 75% от всего объема трансфертов из Приднестровья. После России по переводам из-за рубежа следуют такие страны, как США (212,7 тысячи), Израиль (156,8 тысячи), Италия (124,2 тысячи). По трансфертам из Приднестровья — Украина (252,7 тысячи), Турция (46,3 тысячи).