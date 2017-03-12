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Госдума одобрила: Гражданство России получат все жители Молдовы, которые родились в СССР
12.03.2017

Теперь им даже не понадобится документальное подтверждение об отказе от подданства молдавского государства.

То, о чем так долго говорили, как о несбыточной мечте, похоже, свершилось: комитет Госдумы по делам национальностей одобрил законопроект, упрощающий получение российского гражданства для носителей русского языка. Документ предполагает внесение поправок в законы «О гражданстве Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

В пояснительной записке к нему отмечается, что он разработан в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Законодатели предложили отнести под категорию «носителей русского языка» граждан, родившихся на территории бывшей Российской империи или СССР, а также тех, «кто имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России».

Более того, предполагается, что они смогут получить вид на жительство без документального подтверждения об отказе от гражданства другого государства. Именно наличие этого пункта позволяло чиновникам буквально измываться над желающими получить гражданство России и служило частым отказом.

Проект был внесен 30 декабря 2016 года первым заместителем председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным («Единая Россия»). Позже к нему присоединились единороссы Артем Туров, Наталья Поклонская и Умахан Умаханов.

В ближайшее время законопроект будет рассмотрен другими думскими комитетами, а потом – поставлен на голосование в Госдуме. Судя по тому, кто его разрабатывал, вероятность его принятия практически стопроцентная!


 
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