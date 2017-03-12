Война миров по-молдавски: граждане Молдовы против инопланетного разума, захватившего наш парламент!

Стойкое ощущение, что наши парламентарии прилетели с другой планеты, иначе не считали бы, что перевод украденного миллиарда в госдолг - самое верное решение.

С какой Альфы Центавры наши депутаты прилетели?! Вроде, две руки, две ноги, голова на плечах какая-никакая имеется, в одной стране с ними вместе живем, а ощущение — инопланетный разум в молдавском парламенте заседает. А как иначе объяснить слова депутата Корнелиу Дудника, который намедни заявил: «Правительство приняло правильное решение, когда перевело миллиард в государственный долг, поскольку это меньшее из зол». Вообще-то, наверное, меньшее из зол - найти воришек и заставить их вернуть украденный миллиард. А еще лучше, совсем не терять украденный миллиард. У нас бы в таком случае инфляция была бы поменьше, да и жизнь, наверное, была бы более сносной.

Так вот, Корнелиу Дудник аргументирует свои слова так: «Сумма погашения долга в 2017 года составит 600 млн. леев, а в этом же году в качестве грантов в Молдову поступит 1,4 млрд. леев. Без перевода миллиарда в госдолг это инвестиции были бы невозможны».

Жить становится все лучше, жить становится веселей! Плевать, что миллиард наш уворованный никто не ищет, зато грантов в страну поступит в два раза больше, чем мы отдадим в качестве долга. А что у нас, в Молдове, с грантами делают, напомнить? Их та же судьба ждет, что и умыкнутый у нас миллиард. Ну, построят какую-никакую дорогу, которую через год опять ремонтировать придется, потому как построят ее из самых дешевых материалов, чтобы побольше в карман собственный положить. А ремонтировать ее из чьих денег придется?! Из наших с вами. И так ведь со всеми грантами произойдет, вот в чем беда!

Лидер Европейской народной партии Юрие Лянкэ заявил, что «когда принималось решение, варианты обсуждались с самыми лучшими экономическими экспертами МВФ». Ну, МВФ — это, вообще, отдельная песня! Лучшие эксперты МВФ требуют от нас поднять пенсионный возраст и тарифы на коммуналку. Мы разве после этого лучше жить станем? Не станем, зато умирать после этих мер у нас точно очень хорошо получится.

И, наконец, независимый депутат, председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ отметил, что «невыполнение обязательств будет означать технический дефолт Молдовы, падение ее рейтинга, прекращение внешнего финансирования и самое страшное - декапитализацию Национального банка». По-моему, рейтингу Молдовы ниже уже некуда падать, а что касается декапитализации... Ведь что это такое? Это процесс изъятия из предприятия части капитала, прибыли, отчислений на цели, не связанные с деятельностью и развитием самого предприятия. Одну декапитализацию мы уже прошли. Правда, принудительную. Нам уже ничего не страшно. Вот такая вот война миров по-молдавски: граждан страны и инопланетного разума, захватившего наш парламент...

Леонид РЯБКОВ