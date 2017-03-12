Участница из Молдовы выступит в прямом эфире шоу "Ты супер!" («Hora din Moldova»)

Прямой эфир детского шоу "Ты супер!" можно было смотреть в субботу, 11 марта начиная с 19.00 на портале Sputnik Молдова или канале НТВ Молдова.

В субботу, 11 марта, в прямом эфире Международного детского вокального конкурса "Ты супер!" выступила девочка из Республики Молдова — Кристина Коваленко. Кристина одна из немногих прошла отбор на проект "Ты супер!".

Шестнадцатилетняя Кристина Коваленко родилась в селе Абаклия, район Басарабяска. В девять лет девочку определили в Чадыр-Лунгский интернат. Здесь у Кристины начался совершенно новый этап в жизни.

С января Кристина находится в Москве и вовсю готовится к выступлениям. В беседе с корреспондентом Sputnik девочка рассказала, что она впервые в российской столице, и ее переполняют позитивные эмоции. "Здесь очень круто! Среди других участников шоу я встретила много друзей. То, что мы будет соревноваться друг с другом, не мешает нашему общению. Я буду за них болеть, все они очень талантливые", — отметила Кристина.

За себя участница из Молдовы не переживает — она уверена, что готова выйти на сцену и через песню передать зрителям переполняющие ее эмоции.

"В эти дни мы репетируем с педагогами и музыкальными продюсерами, а также играем в волейбол и занимаемся физическими упражнениями в спорткомплексе. Занятия по вокалу проходят после обеда", — рассказала Кристина.

Также на сайте Sputnik Молдова можно проголосовать за любимого участника проекта. Победители онлайн-голосования из стран СНГ и Балтии получат возможность выступить в эфирах радио Sputnik и поделиться секретами жизни на проекте.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. В числе участников конкурса — две девочки из Республики Молдова — Кристина Коваленко и Анна Ерхан, которых выбрали в ходе предварительных кастингов.

«Hora din Moldova»

Репортаж Российского ТВ