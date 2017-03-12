Stratfor: Следующий шаг на большой шахматной доске Путин сделает в Молдове

Разведывательно-аналитическое агентство Stratfor продолжает следить за ситуацией в Молдове и выпустило новый пугающий прогноз. Стивен Холл, его автор, ветеран ЦРУ, предполагает, что следующий шаг на большой шахматной доске Путин сделает в Молдове. И Бухарест, активно работающий здесь, должен задать Западу «резонный вопрос»: случится ли еще один международный кризис с беженцами, когда этнические румыны начнут покидать Молдову перед лицом возросшей российской агрессии?

Ветеран ЦРУ решил тряхнуть стариной

Слабонервные «этнические румыны», прочитав подобное, начнут, наверное, собирать чемоданы, продавать недвижимость, бизнес и спешно двигаться из будущего театра военных действий на Запад, пока мигранты с Ближнего Востока не позанимали все свободные места.

Но перед этим им все же стоит немного пораскинуть мозгами и почитать хотя бы то, что пишут местные и другие западные аналитики, не замеченные в особой симпатии к Кремлю.

Нет, ветеран ЦРУ не потерял хватку, путая аналитику с фантастикой. Цель его послания другая. Просто возник запрос на специалистов по «холодной войне», и старый опыт был использован на все сто. Западные СМИ, ведя борьбу с «российской пропагандой», создают из России и Путина «пугало», лепят образ агрессора, чтобы оправдать «свое военное присутствие в Восточной Европе с целью сдерживания атак Кремля в этом регионе». И отставник ЦРУ Стивен Холл воздержался от крепких образов в отличие от Эвелин Фаркаш, бывшего помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии. В издании «Business Insider» она сформулировала меседж администрации Обамы как спившийся капрал - «Русские будут писать кипятком: послание США Путину – реально мощный удар».

Великое наступление на Восток

США серьезно наращивают свое военное присутствие в Восточной Европе, увеличив бюджет в четыре раза, и для этого нужно как можно больше информационного шума и сигналов с мест, чтобы прибалты, поляки, румыны стонали, сидя на чемоданах в ожидании агрессии. И если раньше больше всех старались Польша, Латвия, Литва, Эстония, то теперь пришло время Румынии с Молдовой, южного направления.

Слышали ли вы о том, чтобы Россия в последние, скажем, полгода, создавала военную базу в странах Восточной Европы, или наращивала свое присутствие, например, в Приднестровье? Да, возможно, слышали от политиков типа Михая Гимпу или из анонимных источников в СМИ Влада Плахотнюка. Им сообщить, что «танки из Тирасполя уже готовы к наступлению на Кишинев», как кому-то анекдот рассказать. Но подобное комментировать – себя не уважать. Нас интересуют объективные данные.

Их не было. А что же США - НАТО?

24 февраля 2016 года мы узнали, что министерство обороны США подписало контракт стоимостью 182 миллиона долларов на строительство комплексной системы противоракетной обороны в поселке Редзиково на севере Польши.

Более 5000 тонн боеприпасов армии США прибыло в порт Германии. Это самая крупная единовременная партия в Европу за более чем десять лет. 415 контейнеров содержат различное стрелковое оружие, боеприпасы для транспортных средств, артиллерийские снаряды и т.д. Они доставлены на склады базы в Мизау для отправки в разные страны, главным образом, Восточной Европы.

Нам известно, что международную военную базу США хотят создать и в молдавских Маркулештах, а большая группа вновь назначенных американских генералов и адмиралов побывала в Молдове для изучения потенциала «партнера» в планировании совместных боевых операций и изучения вероятного театра военных действий.

Главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявил, что США и их партнёры должны сдерживать агрессию России любыми способами, и что наращивание сил в Европе — лишь первый шаг на этом пути.

«Лучшая защита – это нападение»

В рамках приведенных фактов и озвученных целей политики США и НАТО «прогноз» и «анализ» Stratfor выглядит совершенно естественным и согласованным. Но жители Молдовы и аналитики, которые еще не утратили чувство реальности, понимают, что в оценках все перевернуто с ног на голову. Использован старый прием из арсенала холодной войны «лучшая защита – это нападение», когда противника обвиняют в собственных грехах, атакуют, чтобы подавить и заставить оправдываться.

Давайте посмотрим на подтекст оценок ветерана ЦРУ.

Стивен Холл пишет: «Очевидно, что в национальных интересах Румынии иметь Молдову на своей стороне в борьбе между Востоком и Западом, Россией и НАТО. Бухарест не упустил и не игнорировал российскую экспансию в регионе, и Румыния хотела бы иметь свой собственный буфер против России».

«Прокси-государство»

Автор аналитических заметок представляет Румынию в качестве самостоятельного игрока, действующего в ходе поединка между Востоком и Западом. Это выглядит очень большим преувеличением.

Во-первых, Бухарест не обладает ни экономической, ни военной мощью, позволяющей кому-либо действовать самостоятельно. Во-вторых, он не может проводить суверенную политику. Являясь членом НАТО и ЕС, Румыния связана как путами различными обязательствами, поэтому она фактически является чем-то вроде «прокси-государства».

Когда несколько лет назад в стране проходил референдум по поводу импичмента президенту Бэсеску, Конституционный Суд начал рассматривать данные об искажениях в списках избирателей. Противостояние могло привести к серьезному политическому кризису и отставке президента. Из Вашингтона в Бухарест срочно прибыл высокопоставленный представитель, и в течение нескольких дней переменил ход событий, разведя стороны по углам и указав кому что делать. Мнение Вашингтона легко перевесило голоса участников всенародного референдума. Если Румыния не способна самостоятельно решать внутренние вопросы, то что говорить о внешней политике?

Действовать независимо на внешнем поле, без одобрения Вашингтона, и формировать отдельный буфер с крупнейшей ядерной державой и второй по силе ( по мнению Обамы) армией мира? Такое суждение можно рассматривать только как уловку, чтобы потом, когда румынам за чрезмерную активность надают по заднице, сказать, как в случае с агрессией Саакашвили, что это было «личное решение», а американские советники безуспешно отговаривали Бухарест от неосмотрительных действий.

Русская угроза

Тезис Стивена Холла также содержит утверждение о «российской экспансии в регионе». Однако нужно признать, что после провала меморандума Козака Россия в Молдове присутствует больше как наблюдатель, лишь реагируя на молдавские события и используя разные инструменты для выстраивания более-менее приемлемого взаимодействия.

Может, это Россия в 2009 году устроила погромы в Кишиневе, может, это ее боевики вывесили румынские и европейские флаги над «молдавским рейхстагом»? Или Москва сожгла декларацию независимости и заблаговременно прислала посланцев своих телеканалов, чтобы транслировать в прямом эфире «молдавский майдан»? Нет, тележурналисты прибыли из Бухареста, и развивались над дымящимися зданиями совсем не российские триколоры.

Или это Путин устроил государственный переворот на Украине, назначил управляющими своих марионеток и даже послал работать в правительство граждан США, а потом и бонус виде Мишико Саакашвили? Может это Кремль направляет периодически вице-президента Байдена для инспекции и передачи свежих указаний?

Безусловно, в ЦРУ есть и умные, объективные и стратегически мыслящие эксперты.

Филип Жиральди – в прошлом сотрудник ЦРУ, в настоящее время – исполнительный директор Совета по национальным интересам США, прямо указывает, что «Украина была сознательно дестабилизирована усилиями Вашингтона. В страну были «вброшены» 5 миллиардов долларов для «укрепления демократии». Снова раздались крики, что «мы теперь все украинцы».

И в Кишиневе некоторые аналитики, в общем-то, не отличающиеся любовью к России, также говорят, что у Кремля сейчас нет большого интереса к Молдове. На самом деле России нужно «переварить» Крым, поддерживать Донбасс, довести до логического завершения военную операцию в Сирии. Этого хватит, видимо, на многие годы.

Достаточно ли у Москвы ресурсов для поддержки Приднестровья? Данный вопрос уже серьезно беспокоит людей на левом берегу Днестра.

Буфер вместо «унири»

Что касается «буфера». Для жителей Молдовы, и особенно сторонников объединения с Румынией, которых по данным опросов 15-20 процентов, такой подход выглядит странным или даже обидным. В Кишиневе, если хорошо поскрести многих политиков, то обязательно обнаружишь униониста. Сторонники объединения, Либеральная партия, находится уже 6 лет у власти. О необходимости слияния двух государств открыто говорит президент Тимофти. Всякого рода унионистские партии и движения свободно регистрируются и активно работают.

Для Бухареста Молдова-«буфер» - это оскорбление. Даже если нынешний президент Румынии Клаус Йоханнис осторожничает, говорит, что еще не время и надо решить «приднестровскую проблему» и прочие, все понимают, что это необходимые условности.

Понятно, что антироссийский буфер между Прутом и Днестром нужен Вашингтону.

И США с ЕС делают все, чтобы иметь в Кишиневе послушную власть. В январе 2016 года американцы поддержали новое правительство криминально-олигархического режима Плахотнюка, против которого протестовали более полугода сотни тысяч молдаван. Главное объяснение того, почему США признали ненавистный народу режим: страх перед приходом к власти пророссийских сил.

Котлеты отдельно, мухи отдельно!

Автор аналитических заметок Stratfor открыто называет американские страхи: «Целью России является установление промосковского правительства в Кишиневе, или создание еще одного замороженного конфликта, или расширение уже существующего приднестровского конфликта».

Но это тот самый случай, когда повару нужно сказать: «Дорогой, котлеты отдельно, мухи отдельно!». Разве Россия с помощью «Восточного партнерства» дестабилизирует Украину и Молдову ( а в планах была и Беларусь)?

"Вина" Москвы состоит в том, что она не собирается играть по правилам, установленным Вашингтоном, а исходит из своих интересов. Ветерану ЦРУ, подрабатывающему в Stratfor, суть дела хорошо мог бы объяснить коллега, бывший высокопоставленный офицер ЦРУ Грэхэм Фуллер. Он говорит: «Сегодня, хотя неоконсерваторы в Вашингтоне будут возражать, трудно сформулировать сколько-нибудь правдоподобное обвинение в отношении России, что она, будь то при Путине или при любом другом лидере, готовится к захвату Восточной, а тем более Западной Европы. Однако Россия действительно намерена поддерживать свое влияние в регионе, подобно тому, как поступают все великие державы в своем собственном ближнем окружении, особенно в условиях активного вмешательства удаленных стран».

Кому нужна война в Молдове?

Также не выдерживает критики идея новых вооруженных конфликтов или расширения уже существующего приднестровского.

Напомню, что о размораживании «приднестровского конфликта» вел речь как раз ставленник США Петро Порошенко. И это Украина роет траншеи по приднестровскому периметру. А Россия не заинтересована в каких-либо действиях в Молдове хотя бы уже потому, что есть Украина, то есть существует территориальная проблема. И идея иметь еще один вооруженный конфликт недалеко от своих границ явно не вдохновляет Москву. Еще в 1992 году генерал Лебедь предупреждал: если бы было желание, российская армия пообедала бы в Кишиневе и поужинала в Бухаресте. Но это было не нужно тогда, не нужно и сейчас. А вот российские миротворцы на Днестре очень беспокоят НАТО и сторонников «унири». Так как они не дают Молдове распасться и лишиться суверенитета.

И из этого вытекает, что заинтересованных в разжигании нового конфликта в Молдове следует искать на Западе. Потому что экономическое и ресурсное изматывание России отвечает замыслам США и НАТО.

Спасайся кто может!

Ну а теперь о квинтэссенции аналитических заметок Stratfor. Ветеран ЦРУ предположил, что из-за ситуации вокруг Молдовы может возникнуть новый международный кризис с беженцами. И этот вывод способен изумить.

Дело в том, что Стивен Холл уже пропустил один кризис беженцев из Молдовы. На протяжении 25 лет из-за неспособности властей обеспечить населению достойные условия жизни страну покинуло по разным оценкам от 800 тысяч до 1 миллиона человек. Только в России более 500 тысяч трудовых мигрантов. Среди них и те, кого аналитик называет «этническими румынами». Разве нужна была для этого российская агрессия? Особенно деградировала ситуация в последние шесть лет, когда в Молдове верховодили США и ЕС.

Думаю, что в случае чего у оставшихся в селах стариков и детей вряд ли возникнет желание и будет возможность отправиться на Запад.

А вот паразитический политический и бюрократический класс, который грабит все эти годы молдавский народ, давно держит свои сбережения на Западе, покупает недвижимость, отправляет туда своих детей на учебу и местожительство. Такие, конечно, могут рвануть. Но их судьба не очень беспокоит обычных жителей.

А если в Бухаресте и Брюсселе опасаются, что это может добавить им головной боли, то тогда надо подумать, как из «Восточного партнерства» сделать политику не «проглатывания новых территорий» и конфронтации с Россией, а сотрудничества с Москвой.

И вряд ли к этому стоит подключать ветеранов холодной войны из ЦРУ, потому что всегда после их вмешательства как, например, в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии и Украине, возникают разруха, хаос и появляются беженцы.

Сначала в аналитических заметках.

Неужели пришел черед Молдовы?