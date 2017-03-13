Сырбу рассказал, как началась его карьера: "Все ушли с занятий, а я остался"

Депутата, вице-председателя Демократической партии Молдовы, юриста Серджиу Сырбу с малых лет привлекали красивые судебные процессы в США. Об этом он рассказал в рамках проекта «Успешная карьера» на портале Сurentul.md.

«Все началось довольно интересно, - цитирует Трибуна. - Я решил пойти на юридический факультет государственного университета Молдовы, вдохновленный фильмами об известных американских судебных процессах и желанием помочь в установлении правды, а также защищать права граждан. Начал свою деятельность в юридическом управлении президентуры. Попал я туда случайно. В один прекрасный день наша группа решила сбежать с пар, а я с одним из моих коллег остались, наш преподаватель оценил это и предложил мне осуществить производственную практику в президентуре, в юридическом отделе, где я и остался работать и продвигаться по службе в течение 7 лет», — рассказывает Сырбу.

Что касается ключа к успеху, он отметил, что «Я никогда не думал каков мой ключ к успеху, но всегда старался делать свою работу честно, ответственно и с самоотдачей. Кроме этого, постоянное самосовершенствование, потому что после ГУМ я окончил два мастерата, а также провел ряд стажировок за границей».

В 2017 году Серджиу Сырбу намеревается инициировать, по меньшей мере, несколько законопроектов. «Я надеюсь, что они будут на благо граждан и облегчат им доступ к правосудию. Также я намерен посетить несколько районов страны, чтобы быть как можно ближе к народу и помочь, чем могу, в качестве депутата. Я приложу больше усилий в работе над моей докторской диссертацией, над которой работаю уже два года», — добавил депутат.