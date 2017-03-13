Шор не платит зарплату футболистам "Милсами" с ноября

После разгромного поражения от "Шерифа" (0:5) один из футболистов "Милсами" на условиях анонимности откровенно рассказал корреспонденту портала Moldfootball.com о том, что стоит за этим результатом.

- В команде ужасная атмосфера, никто ничего не хочет. Ребята с ноября не получают зарплаты, а это уже четыре месяца. Легионеры одалживают денег у местных ребят, так как сами ходят без лея в кармане. Премии за победы не дают вообще и даже уже не обещают. Вчерашний результат показал реальное состояние и атмосферу в команде. Как я понял, с ребятами еще не расплатились за позапрошлогоднее чемпионство. Сейчас мы тоже боремся за чемпионство, и непонятно, получим ли что-то в случае победы. В команде даже не было собрания, и никто не ставил задач на сезон.

Мало того, что тяжелая ситуация в команде из-за задолженностей, так еще и тренер постоянно нагнетает обстановку.

- Что ты имеешь в виду?

- У него постоянно все виноваты, только он хороший. В поражениях он всегда винит других, а сам никогда не виноват.

- Что Андриан Сосновский сказал команде после этого разгрома?

- Сказал, что многими людьми недоволен. Значит, парочка козлов отпущения за вчерашнюю игру уже есть.

- Вчерашнее поражение – это не намеренный протест игроков, чтобы обратить внимание руководства на проблему долгов?

- Нет. Это результат сложившейся атмосферы и ситуации внутри команды.

Источник: "Молдавский футбол"