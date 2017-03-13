Додон и Путин встретятся в Москве на следующей неделе

На следующей неделе глава государства совершит рабочий визит в столицу Российской Федерации, в рамках которого состоятся переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Игорь Додон заявил в субботу в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману.

- В Москве у нас запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, - сказал он.

Информацию для вышеуказанного информагентства подтвердил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

- Ведется подготовка к визиту, - отметил он.

Игорь Додон совершит рабочий визит в столицу России с 16 по 18 марта, в рамках которого молдавская делегация примет участие в бизнес-форуме, организованном Союзом предпринимателей Российской Федерации "Деловая Россия". Глава государства подчеркнул, что отправится в Москву, несмотря на то, что ранее правящий альянс призвал всех молдавских чиновников воздержаться от поездок в РФ.

Отметим, что первая встреча Игоря Додона и Владимира Путина состоялась в Москве 17 января текущего года. Достигнутые сторонами договоренности уже начали реализовываться. В частности, 250 тысяч молдаван, нарушивших режим пребывания в РФ, но находящихся на данный момент на территории Российской Федерации, могут воспользоваться миграционной амнистией до 20 марта. В то же время около 17500 молдаван, которые уже получили запрет на въезд и находятся в Молдове, смогут вернуться в РФ.

Кроме этого, 5 винодельческих предприятий нашей страны получили возможность вновь экспортировать свою продукцию в Россию.