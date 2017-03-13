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Спорт
Регбийная сборная Молдовы разгромлена в Португалии с позорным счетом 59:0
13.03.2017

Без Вадима Кобылаша, Олега Препелицэ, а также братьев Виктора и Думитру Архип, у сборной Молдовы по регби не было шансов на успех в поединке с Португалией, состоявшемся в Дивизионе Trophy Кубка европейских наций, передаёт IPN.

Португальцы одержали безоговорочную победу со счётом 59:0 и имеют максимальное количество очков после 4 сыгранных матчей. К перерыву счёт был 28:0. Молдова потерпела третье поражение подряд, после неудач в Нидерландах и Швейцарии.

Следующий матч команда под руководством Серджиу Моцока проведёт 18 марта в Анений-Ной, против сборной Польши. „Гайдуки” имеют лишь одну победу в своём активе, которая была одержана в первом матче текущего отборочного цикла, в поединке с Украиной – 54:15.


 
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