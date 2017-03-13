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Общество
Как в Кишиневе отметили еврейский праздник Пурим
13.03.2017

Еврейская община в столице отметила в эти выходные один из главных праздников - Пурим. Около 200 юношей и девушек собрались в ночном клубе и праздновали чудесное спасение евреев в Персидском царстве.

Согласно легенде, 2300 лет назад, во времена царя Ахашвероша, его сановник Аман задумал погубить всех евреев и бросал жребий - пур, чтобы узнать наиболее подходящее для этого время. Однако царица Эстер сорвала план советника. Так появился праздник Пурим.

В этот день главным деликатесом на столе считаются треугольные пирожные из песочного теста со сладкой маковой начинкой, которые называют "ушами Амана".

Организаторы говорят, что к этому дню особенно трепетно готовится молодежь.


 
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